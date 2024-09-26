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Haberler Fenerbahçe

Sebastien Pocognoli: Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık

Union Saint Gilloise, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Belçika ekibinin teknik direktörü Sebastien Pocognoli, İlk yarıda Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattıklarını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 22:58
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Sebastien Pocognoli: Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık

Union Saint Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, "Bugün iyi bir maç oldu. İlk yarı Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık. Cesaretli oynadık ve fırsatlar yakaladık. Şüphesiz ilk golü biz atsaydık farklı olurdu" dedi.

Union Saint Gilloise, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Union Saint Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Sebastien Pocognoli, "Bugün iyi bir maç oldu. Hatta sezonun en iyi maçı diyebiliriz. İlk yarı Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık. Cesaretli oynadık ve fırsatlar yakaladık. Şüphesiz ilk golü biz atsaydık farklı olurdu" sözlerini sarf etti.

'DURUMU BEN OLUMLU GÖRÜYORUM'

Takımın durumunu olumlu gördüğünü aktaran Pocognoli, "Hücum gücümüzün yüzde 50'sini kaybettik. Bugünkü sonuç bizim için önemli. Bu sezon mağlubiyetten çok berabere kaldık. Durumu ben olumlu görüyorum. Attığımız gol bizi ipten kurtardı. Birçok fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. Ben bu bir başlangıçtır diye düşünüyorum ve yavaş yavaş hareketleneceğiz" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN BASKI YAPMASI GEREKİRDİ AMA BİZ YAPTIK'

İlk 20 dakikada Fenerbahçe'nin baskı yapması beklenirken kendilerinin baskı yaptığını söyleyen genç teknik adam, "Çok genç futbolcularım var ve 2 hafta çok yoğun çalıştılar. Belçika Ligi'nin stresi var. İlk 20 dakikada Fenerbahçe'nin baskı yapması gerekirdi ama biz baskı yaptık. 3 tane pozisyon yakaladık. Baskıdan ve gollerinin kaçmasından sonra hücum oyuncularımda yorulma hissettim. 2 dakika nefes aldıktan sonra performanslarına döndüler" şeklinde konuştu.

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