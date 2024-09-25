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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho Union SG maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Union SG ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Sofyan Amrabat açıklamalarda bulunuyor. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:58 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 12:12
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho Union SG maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculardan Sofyan Amrabat, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunuyor...

Jose Mourinho, 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğe ile tamamlanan derbi sonrası basın toplantısına neden katılmadı?👇🏼

"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI"

Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynadığımız ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok. Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Basın toplantısı için 70 dakika gittim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. Kapıda bekledim. Anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum; deplasman takımı teknik direktörünün önce basın toplantısı yapmasını anlayabiliyorum ama ikimiz de aynı şehrin takımıyız. Belli limitler olması lazım. 70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim. Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim, Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım; cumartesi başladık pazar bitti diye. 23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti. Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim.

DERBİNİN, AVRUPA LİGİ MAÇINA YANSIMASI NASIL OLACAK?👇🏼

"MAĞLUBİYET BENİ CEHENNEME GÖNDERMEZ"

Motivasyon kısmıyla başlayalım. Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybederseniz 2 katı, derbi kaybederseniz 3 katı acı çekersiniz. İstanbul'un en mutlu insanları değiliz. Bir tepki, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben her zaman, 'Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de cehenneme göndermez' derim. Bu dengeyi yakalamaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif etki çıkarmamız lazım. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncuların motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmalıyız. Bunun da tek yolu maç kazanmak, başka yolu yok. Cumartesi kaybettik, stadyumdan kaçta çıktık biliyorsunuz. Basın toplantısına katılmadım, katılsam gece 3'te çıkardım. Ertesi gün maçın analizini yaptık, Saint-Gilloise analizini yaptık. Oyuncularım 3'te geldi, idman yaptık. Dün uzun bir idman yaptık. Moral olarak canımız yandı ama ancak bizim için motivasyon unsuruna dönüşebilir. Taktik anlamda farklı maçlar farklı rakipler. Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın da bunu yapacağım. Basit bir rotasyon olmayacak, aynı zamanda bazı dinamikleri değiştireceğim. Biz gol kaçırdı, hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz. Oynamayan, az oynayan ama iyi çalışanlar karşılığını alacak. Elimizdeki en iyi takımı sahaya süreceğiz.

Geçen sezon 18 gol atıp 12 asist yapan İrfan Can Kahveci'nin 11'de oynaması isteniyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?👇🏼

"İRFAN CAN KAHVECİ OYNACAK"

Katılıyorum. İrfan Can Kahveci yarın oynayacak.

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