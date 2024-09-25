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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya cevap!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun açıklamaları sonrası Galatasaray'dan flaş bir yanıt geldi. İşte sarı-kırmızılıların yapmış olduğu açıklama... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 13:40
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Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya cevap!

Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar:

Konuyla ilgili kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapıldığı için açıklama yapma gereği duyuyorum. Derbi saat 22.00'de sona erdi ve TFF talimatları gereği iki takım maç sonu flaş röportajlarını 25 dakika içerisinde tamamlamakla yükümlüdür. Ancak ev sahibi kulüp saat 22.40'ta halen futbolcu flaş röportajlarına başlamamıştır. Futbolcu röportajlarına gerekli süre içerisinde başlayamayan ve TFF talimatlarını ihlal eden rakibimizin röportajlarının bitmemesi nedeniyle teknik direktörümüz Okan Buruk 'hazır olmasına rağmen' rakibimizin röportajlarının bitmesini beklemek zorunda kalmıştır. Hocamızı röportaja götürmek için yayıncı kuruluş temsilcileriyle görüştüğümde "F.Bahçe henüz oyuncularını getirmedi. Onlar bittikten sonra hocayı alabiliriz" demeleri nedeniyle flaş röportaja katılma süremiz gecikmiş, flaş röportajın hemen ardından basın toplantısına geçilmiştir. Basın toplantısı için de süre sınırı her bir kulüp için 20 dakikadır. Ancak o gün basın toplantımız 14 dakika sürmüş, limitten 6 dakika erken sona ermiştir. Özetle kendi oyuncularının röportaja geç gitmesi nedeniyle rakip takım teknik direktörünün basın toplantısına katılımı gecikmiştir, kamuoyunun bilgilerine.

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