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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasını puan tablosunda ikinci sırada kapatacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk eşleşmesi olan Union SG mücadelesine hazırlanıyor. Kendi sahasında Belçika ekibini ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde iki yıldız oyuncunun sakatlık süreci ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 11:43
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Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Çekişmeli geçen mücadelede ilk yarı 2 - 0 skorla sarı kırmızılıların üstünlüğü ile bitti.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Karşılaşmanın 2. yarısında iki takımın da tempoyu arttırması ile birlikte Kadıköy'de taraftarlara futbol şöleni sunuldu.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Karşılıklı gol bulma çabasında başarıya ulaşan taraf Galatasaray oldu ve skor 3 - 0'a geldi.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Edin Dzeko'nun penaltıyı gole çevirmesi ile farkın 2'ye indiği maçta gol sesleri kesildi ve mücadele 3 - 1 bitti.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Fenerbahçe'nin bu yaz transfer dönemi renklerine bağladığı Allan Saint-Maximin, performansı ile taraftarların beğenisini topladı.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Fransız sol kanat oyuncusu, yüksek tempoda geçirdiği maçın ardından sahayı sekerek terk etmişti.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Allan Saint-Maximin'in sakatlığı, Avrupa Ligi karşılaşması öncesi yapılacak olan kontroller doğrultusunda netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Avrupa Ligi'nde Jose Mourinho yönetiminde ilk mücadelesine çıkacak olan sarı lacivertlilerde hedef, eşleşmelerden galibiyet ile ayrılıp doğrudan son 16 turuna kalmak.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

NTV Spor'da yer alan habere göre öte yandan bir süredir bireysel çalışan ve sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel'den de sevindiren haber geldi.

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!

Nijeryalı oyuncu takım ile antrenmanlara başladı. Sağ bek oyuncusunun Union SG maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

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