Fenerbahçe'de Avrupa Ligi öncesi sakatlık gelişmesi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasını puan tablosunda ikinci sırada kapatacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk eşleşmesi olan Union SG mücadelesine hazırlanıyor. Kendi sahasında Belçika ekibini ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde iki yıldız oyuncunun sakatlık süreci ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Karşılıklı gol bulma çabasında başarıya ulaşan taraf Galatasaray oldu ve skor 3 - 0'a geldi.
Edin Dzeko'nun penaltıyı gole çevirmesi ile farkın 2'ye indiği maçta gol sesleri kesildi ve mücadele 3 - 1 bitti.
Fenerbahçe'nin bu yaz transfer dönemi renklerine bağladığı Allan Saint-Maximin, performansı ile taraftarların beğenisini topladı.
Fransız sol kanat oyuncusu, yüksek tempoda geçirdiği maçın ardından sahayı sekerek terk etmişti.
Allan Saint-Maximin'in sakatlığı, Avrupa Ligi karşılaşması öncesi yapılacak olan kontroller doğrultusunda netlik kazanacak.
Avrupa Ligi'nde Jose Mourinho yönetiminde ilk mücadelesine çıkacak olan sarı lacivertlilerde hedef, eşleşmelerden galibiyet ile ayrılıp doğrudan son 16 turuna kalmak.
NTV Spor'da yer alan habere göre öte yandan bir süredir bireysel çalışan ve sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel'den de sevindiren haber geldi.
Nijeryalı oyuncu takım ile antrenmanlara başladı. Sağ bek oyuncusunun Union SG maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.
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