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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle yaptığı değişikliklerle eleştirilen Portekizli teknik adamdan perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçı öncesi flaş bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcının Belçika ekibiyle oynanacak karşılaşmada yıldız ismi kulübeye çekeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:08
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Fenerbahçe'nin tek golüyse 63. dakikada Edin Dzeko'dan (p) geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Galatasaray bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 13 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Belçika ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesi flaş bir karar aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

İSMAİL YEDEĞE, AMRABAT 11'E

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve Djiku'nun çıkması sonrası stopere geçen Sofyan Amrabat beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Faslı orta sahanın Avrupa Ligi'nde perşembe günü Kadıköy'de oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Sofyan Amrabat'ın ilk 11'e geçmesiyle birlikte Galatasaray maçındaki performansıyla bekleneni veremeyen İsmail Yüksek kulübeye çekilecek.

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