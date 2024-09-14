FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Nedeni ise; Boca'nın Arjantin'de transfer dönemi bitmesinden dolayı Medina'nın yerine oyuncu alamayacak olması...

RESTLEŞME YOK Arjantin basınından "bolavib" dünkü haberinde; "Boca, aralık ayında serbest bırakmayı kabul etti ancak bazı sorunlar var. Bu nedenle müzakereler karmaşık hale geldi. Bonus maddeleri ve Medina'nın yerine transfer yapılamayacak olması en büyük etken" ifadelerine yer verdi.