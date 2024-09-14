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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile 15 milyon dolar+sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaştığı ve oyuncunun ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Fenerbahçe, uzun bir süredir transfer etmek istediği Cristian Medina'da mutlu sona ulaşamadı.

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FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Son olarak Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis artı bonuslar ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Ancak Arjantin ekibi, sarı-lacivertlilerin bu teklifine de cuma günü olumlu yanıt vermedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Nedeni ise; Boca'nın Arjantin'de transfer dönemi bitmesinden dolayı Medina'nın yerine oyuncu alamayacak olması...

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

RESTLEŞME YOK

Arjantin basınından "bolavib" dünkü haberinde; "Boca, aralık ayında serbest bırakmayı kabul etti ancak bazı sorunlar var. Bu nedenle müzakereler karmaşık hale geldi. Bonus maddeleri ve Medina'nın yerine transfer yapılamayacak olması en büyük etken" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Haberin devamında ise; "İki kulüp arasında net bir restleşme yok. Görüşmeler devam edecek. Transfer ocak 2025'te olacak" denildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Cristian Medina, bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...

Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

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