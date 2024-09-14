FENERBAHÇE HABERİ - Medina transferinde beklenmedik gelişme! Anlaşma sağlandı derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile 15 milyon dolar+sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaştığı ve oyuncunun ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Nedeni ise; Boca'nın Arjantin'de transfer dönemi bitmesinden dolayı Medina'nın yerine oyuncu alamayacak olması...
RESTLEŞME YOK
Arjantin basınından "bolavib" dünkü haberinde; "Boca, aralık ayında serbest bırakmayı kabul etti ancak bazı sorunlar var. Bu nedenle müzakereler karmaşık hale geldi. Bonus maddeleri ve Medina'nın yerine transfer yapılamayacak olması en büyük etken" ifadelerine yer verdi.
Haberin devamında ise; "İki kulüp arasında net bir restleşme yok. Görüşmeler devam edecek. Transfer ocak 2025'te olacak" denildi.
Cristian Medina, bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
DİĞER