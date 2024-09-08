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Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya kısa süre önce takımdan ayrılan ve İngiliz ekibi Brighton'un yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için kolları sıvadı. Bu anlamda sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a transferi sonrasında sol bek arayışları hız kazandı.

Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler, sol kanada yapmak için birçok isimle görüşme halinde.

Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

Fenerbahçe, listesine aldığı yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

Sarı Kanarya, Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Belçikalı yıldız Maxim de Cuyper için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

Fenerbahçe'nin genç yetenek için Belçika ekibine 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Mourinho'nun da Cuyper'i çok istediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

LİGDE 6 MAÇTA 1 ASİST

Fenerbahçe Yönetimi oyuncuyu büyük bir potansiyel olarak görüyor.

Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

Hem ondan yararlanmak istiyor hem de ileride iyi bir bonservis ücretiyle pazarlamayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

2020'den beri Club Brugge forması giyen Belçikalı sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir

Belçika Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Cuyper, bu sezon ligde 6 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist üretti.

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