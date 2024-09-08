Fenerbahçe'ye Belçika rüzgarı! Bu transfer Ferdi Kadıoğlu özlemini dindirir
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya kısa süre önce takımdan ayrılan ve İngiliz ekibi Brighton'un yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için kolları sıvadı. Bu anlamda sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. İşte haberin detayları...
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Sarı Kanarya, Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Belçikalı yıldız Maxim de Cuyper için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin genç yetenek için Belçika ekibine 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Mourinho'nun da Cuyper'i çok istediği belirtildi.
LİGDE 6 MAÇTA 1 ASİST
Fenerbahçe Yönetimi oyuncuyu büyük bir potansiyel olarak görüyor.
Hem ondan yararlanmak istiyor hem de ileride iyi bir bonservis ücretiyle pazarlamayı planlıyor.
2020'den beri Club Brugge forması giyen Belçikalı sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona eriyor.
Belçika Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Cuyper, bu sezon ligde 6 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist üretti.
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