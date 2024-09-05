Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! İşte Goretzka'nın imza atacağı takım
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir zaman kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Leon Goretzka''nın imza atacağı takım belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:09 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:10
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Akşam'ın Alman basınından derlediği haberde, orta saha arayışında olan sarı lacivertlilerin, Leon Goretzka transferinde mutlu sona yakın olduğunu aktardı.
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme planladığı bildirildi.
Ayrıca Goretzka'nın da teklife sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Leon Goretzka için Bayern Münih ile sıkı bir pazarlık içinde.
Sarı lacivertliler, Bavyera ekibinin 25 milyon Euro istediği yıldız futbolcu için tüm şartlarını zorluyor.
Öte yandan Goretzka ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray da ilgileniyordu.
1 DAKİKA SÜRE ALDI
Bundesliga'da bu sezon ikinci hafta maçları tamamlanırken Leon Goretzka, Bayern Münih formasını yalnızca 1 dakika giyebildi.
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