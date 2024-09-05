Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! İşte Goretzka'nın imza atacağı takım

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir zaman kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Leon Goretzka''nın imza atacağı takım belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:09 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Leon Goretzka uzun yıllardır terlettiği Bayern Münih formasına veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Takımın yeni teknik direktörü Vincent Kompany tarafından yeni sezon planları arasında yer almayan yıldız orta saha, kariyerindeki yeni sayfayı Süper Lig'de açacak.

TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

SÜPER LİG DEVİNDEN LEON GORETZKA BOMBASI

Süper Lig'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli araya lider giren Fenerbahçe, transfer penceresi kapanmadan önce kadrosuna önemli bir takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Akşam'ın Alman basınından derlediği haberde, orta saha arayışında olan sarı lacivertlilerin, Leon Goretzka transferinde mutlu sona yakın olduğunu aktardı.

TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme planladığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Ayrıca Goretzka'nın da teklife sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Leon Goretzka için Bayern Münih ile sıkı bir pazarlık içinde.

TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Sarı lacivertliler, Bavyera ekibinin 25 milyon Euro istediği yıldız futbolcu için tüm şartlarını zorluyor.

TRANSFER HABERİ: Goretzka'nın imza atacağı takım açıklandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Öte yandan Goretzka ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray da ilgileniyordu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antony F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Antony F.Bahçe'ye transfer olacak mı? 14:55
F.Bahçe'nin Kasımpaşa mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 14:39
Galler - Türkiye maçı hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı hangi kanalda? 14:38
Milliler Galler maçına hazır! Milliler Galler maçına hazır! 14:30
Azerbaycan - İsveç maçı hangi kanalda? Azerbaycan - İsveç maçı hangi kanalda? 14:22
F.Bahçe genç oyuncusunu 1. Lig e kiraladı! F.Bahçe genç oyuncusunu 1. Lig e kiraladı! 14:21
Daha Eski
Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu! Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu! 14:17
Goretzka'nın imza atacağı takım belli oldu! Goretzka'nın imza atacağı takım belli oldu! 14:09
Kosova - Romanya maçı hangi kanalda? Kosova - Romanya maçı hangi kanalda? 14:05
İzlanda - Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda - Karadağ maçı hangi kanalda? 14:02
Juan Mata Avustralya'ya transfer oldu! Juan Mata Avustralya'ya transfer oldu! 14:00
Slovenya - Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya - Avusturya maçı hangi kanalda? 13:41