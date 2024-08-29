Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz ekibi Brighton'a transferi büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin bu transferden kasasına girecek rakam belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, bonuslar hariç 30 milyon euro bedelle Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü NEC Nijmegen'e pay ödeyecek. Fenerbahçe ile Nec Nijmegen arasında yapılan anlaşma gereği sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibine satıştan yüzde 10'luk pay ödeyeceği belirtildi. Bu da 30 milyon euroya Ferdi Kadıoğlu'nu satan Fenerbahçe'nin Nec Nijmegen'e 3 milyon euroluk ödeme yapacağı anlamına geliyor. Öte yandan "FIFA Dayanışma Katkı Payı" adı altında NEC Nijmegen'e 500 bin euro da katkı payı ödenecek. Ancak bu payın Brighton tarafından ödeneceği belirtildi. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde 204 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.