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Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz ekibi Brighton'a transferi büyük yankı uyandırdı. Futbolcunun transfer maliyeti gündeme otururken sarı-lacivertlilere şok haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 11:22
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Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz ekibi Brighton'a transferi büyük yankı uyandırdı.

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Sarı-lacivertlilerin bu transferden kasasına girecek rakam belli oldu.

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, bonuslar hariç 30 milyon euro bedelle Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü NEC Nijmegen'e pay ödeyecek.

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Fenerbahçe ile Nec Nijmegen arasında yapılan anlaşma gereği sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibine satıştan yüzde 10'luk pay ödeyeceği belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Bu da 30 milyon euroya Ferdi Kadıoğlu'nu satan Fenerbahçe'nin Nec Nijmegen'e 3 milyon euroluk ödeme yapacağı anlamına geliyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Öte yandan "FIFA Dayanışma Katkı Payı" adı altında NEC Nijmegen'e 500 bin euro da katkı payı ödenecek.

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Ancak bu payın Brighton tarafından ödeneceği belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde 204 maça çıktı.

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'ye şok haber!

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.

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