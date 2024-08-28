TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferrdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. İşte o yıldız isim...
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Belçika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe genç sol bek için teklifini yaptı.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, "Archie, Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'ye gitmeye hazırlanıyor" diyerek transfer girişimini duyurdu.
Savunmanın yanı sıra hücum yönü de güçlü olan Archie için Fenerbahçe'nin 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayı sonrasında bu teklif yapıldığı vurgulandı.
Arcihe, sol bekin yanı sıra, stoper ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
DERBY'DE YETİŞTİ
Futbol kariyerine Derby'de başlayan Archie Brown, ardından İsviçre ekibi Lausanne'ye transfer oldu.
Jamaika asıllı oyuncu geçen sezon başında ise 4 milyon euroya Gent'e geçti.
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