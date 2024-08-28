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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferrdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. İşte o yıldız isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe, 24 yaşındaki yıldızın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Listede; Reguilon, Chilwell, Dorgu gibi isimler var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Ancak son gündeme gelen isim; Belçika ekibi Gent'in 22 yaşındaki İngiliz oyuncusu Archie Brown...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Belçika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe genç sol bek için teklifini yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, "Archie, Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'ye gitmeye hazırlanıyor" diyerek transfer girişimini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Savunmanın yanı sıra hücum yönü de güçlü olan Archie için Fenerbahçe'nin 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayı sonrasında bu teklif yapıldığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

Arcihe, sol bekin yanı sıra, stoper ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İngiliz rüzgarı!

DERBY'DE YETİŞTİ

Futbol kariyerine Derby'de başlayan Archie Brown, ardından İsviçre ekibi Lausanne'ye transfer oldu.

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