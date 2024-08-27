Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Rize'de yaptığı hat-trick ile 5-0'lık galibiyetin mimarı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yaz aylarında önemli bir transferi elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı.

30 MİLYON EURO'YU REDDETTİ Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da yaşamaktan ve Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu bildiren Fred, "Jose Mourinho ile birlikte devam etmek istiyorum. Burada huzurum yerinde" diyerek 3 yıl için toplamda 30 milyon Euro'luk teklifi reddetti.