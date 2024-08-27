Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş
Sakatlığının ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen ve 5-0 kazanılan maçta yaptığı hat-trickle galibiyetin mimarlarından olan Fred ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcu, bir kez daha gönülleri fethetmeyi başardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.
Göztepe deplasmanında uzatma dakikalarında kaçan 3 puanın ardından Çaykur Rizespor deplasmanında alınan farklı galibiyetle moral depolayan Fenerbahçe'de Fred sevinci yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Brezilyalı yıldız, Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu.
Deneyimli orta saha oyuncusu, attığı 3 golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Geçtiğimiz sezon forma giyemediği maçlarda sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin imdadına yetişen Fred, bu dönem de Çaykur Rizespor deplasmanında takımının kurtarıcısı oldu.
Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lugano rövanşında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, büyük fedakârlık örneği göstererek sahalara bir hafta erken döndü.
Rize'de yaptığı hat-trick ile 5-0'lık galibiyetin mimarı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yaz aylarında önemli bir transferi elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı.
30 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da yaşamaktan ve Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu bildiren Fred, "Jose Mourinho ile birlikte devam etmek istiyorum. Burada huzurum yerinde" diyerek 3 yıl için toplamda 30 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
Sambacı, Fenerbahçe'de senede 5 milyon Euro maaş alırken sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
FRED VARSA GERİSİ YALAN
Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinin kahramanı olan Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığında olmadığı zamanın adeta acısını çıkardı.
Teknik direktör Mourinho'nun, "Eşsiz bir oyuncu" dediği Sambacı, hat-trick'i ile mest ederken oynadığı maçlarda kazandırma oranıyla da dikkat çekiyor.
Rize'de performansıyla gözlerin pasını silen Fred'in sahada olduğu 38 karşılaşmada Fenerbahçe, 32 galibiyet-4 beraberlik elde ederken sadece 2 yenilgi aldı.
Böylelikle yıldız futbolcu ile sarı-lacivertlilerin galibiyet karnesi %95 olarak kayıtlara geçti.
Sakat ve cezalı olmasından dolayı forma giyemediği maçlarda ise Fenerbahçe'nin kazanma oranı %76'ya geriledi.
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