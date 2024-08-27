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Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Sakatlığının ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen ve 5-0 kazanılan maçta yaptığı hat-trickle galibiyetin mimarlarından olan Fred ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcu, bir kez daha gönülleri fethetmeyi başardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:47
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Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 5-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Fred (3), Edin Dzeko ve Husniddin Aliqulov (k.k.) kaydetti.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Göztepe deplasmanında uzatma dakikalarında kaçan 3 puanın ardından Çaykur Rizespor deplasmanında alınan farklı galibiyetle moral depolayan Fenerbahçe'de Fred sevinci yaşanıyor.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Brezilyalı yıldız, Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Deneyimli orta saha oyuncusu, attığı 3 golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Geçtiğimiz sezon forma giyemediği maçlarda sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin imdadına yetişen Fred, bu dönem de Çaykur Rizespor deplasmanında takımının kurtarıcısı oldu.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lugano rövanşında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, büyük fedakârlık örneği göstererek sahalara bir hafta erken döndü.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Rize'de yaptığı hat-trick ile 5-0'lık galibiyetin mimarı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yaz aylarında önemli bir transferi elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

30 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da yaşamaktan ve Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu bildiren Fred, "Jose Mourinho ile birlikte devam etmek istiyorum. Burada huzurum yerinde" diyerek 3 yıl için toplamda 30 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Sambacı, Fenerbahçe'de senede 5 milyon Euro maaş alırken sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

FRED VARSA GERİSİ YALAN

Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinin kahramanı olan Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığında olmadığı zamanın adeta acısını çıkardı.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Teknik direktör Mourinho'nun, "Eşsiz bir oyuncu" dediği Sambacı, hat-trick'i ile mest ederken oynadığı maçlarda kazandırma oranıyla da dikkat çekiyor.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Rize'de performansıyla gözlerin pasını silen Fred'in sahada olduğu 38 karşılaşmada Fenerbahçe, 32 galibiyet-4 beraberlik elde ederken sadece 2 yenilgi aldı.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Böylelikle yıldız futbolcu ile sarı-lacivertlilerin galibiyet karnesi %95 olarak kayıtlara geçti.

Fred'in reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı! Maaşının iki katı teklif sunulmuş

Sakat ve cezalı olmasından dolayı forma giyemediği maçlarda ise Fenerbahçe'nin kazanma oranı %76'ya geriledi.

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