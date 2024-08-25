TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek
Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton’a gönderen Fenerbahçe, milli oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, 50 milyon Euro'luk flaş bir sol bekin peşinde olduğu öğrenildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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SÖZ JOSE'DE
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bir numaralı adayı olan Chilwell için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunulacak.
Chelsea'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ikna etmek için Mourinho, bir görüşme yapacak.
Ancak Ben Chilwell'de sorun çıkması halinde ise alternatif isim yine Ada'dan...
Listenin ikinci sırasında Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var.
İspanyol, F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
50 MİLYON ÖDENDİ
Chelsea, 2020'de Leicester City'den 50 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Ben Chilwell'le Nisan 2023'te 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Ancak teknik direktör Enzo Maresca, şişkin kadroda İngiliz yıldızı kadro dışı bıraktı. Sol bekte Disasi'ye şans veriyor.
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