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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton’a gönderen Fenerbahçe, milli oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, 50 milyon Euro'luk flaş bir sol bekin peşinde olduğu öğrenildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de milli yıldızın yerini doldurmak için çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Sezon sonu şampiyonluk hedefleyen ve bu nedenle kaliteli isimleri kadrosuna katmak için çabalayan sarı-lacivertliler, Ferdi'nin yerine de Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Ben Chilwell'i renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

İngiliz sol bek için tüm şartlarını zorlama kararı alan Fenerbahçe, bu hafta içinde resmi temaslara başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

SÖZ JOSE'DE

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bir numaralı adayı olan Chilwell için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunulacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Chelsea'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ikna etmek için Mourinho, bir görüşme yapacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Ancak Ben Chilwell'de sorun çıkması halinde ise alternatif isim yine Ada'dan...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Listenin ikinci sırasında Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

İspanyol, F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

50 MİLYON ÖDENDİ

Chelsea, 2020'de Leicester City'den 50 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Ben Chilwell'le Nisan 2023'te 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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