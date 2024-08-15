Fenerbahçe'de Jose Mourinho tartışması!
Fenerbahçe'ye sezon başında 2 yıllık imza atan Jose Mourinho ile ilgili tartışmalar erkenden başladı. Oynadığı son 2 maçta kötü istatistikler elde eden ve Fransız temsilcisi Lille'e elenen sarı lacivertlilerde, Portekizli teknik direktör Mourinho eleştirilerin hedefinde yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Transfere de şu ana kadar yaklaşık 50 milyon Euro harcayan sarı lacivertlilerin Lille önündeki performansı camiaya büyük hayal kırıklığı yaşattı.
1.40'LIK GOL BEKLENTİSİ
2 karşılaşmada akan oyunda toplam 1.40'lık gol beklentisi yaratabilen, toplam 638 isabetli pas yapabilen Kanarya'nın topla oynama oranının da yüzde 44'te kalması geçen sezonki futbolu adeta mumla arattı.
SIKINTI BÜYÜK
Takvim'de yer alan habere göre, Mourinho yönetiminde birçok önemli isim geçtiğimiz sezonki performansının gerisinde kalırken, özellikle hücum organizasyonunda yaşanan problemler gün yüzüne çıktı.
"Special One (özel biri)" lakaplı Mourinho için sosyal medyada, "Biz bu kadar parayı böyle bir futbol izlemek için mi harcadık? Çok daha iyi oynamalıyız" yorumları yapıldı.
ELENEN TAKIMA ÖVGÜ YARIŞI!
Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'nin Lille hüsranı sonrası özellikle dijital medyada yapılan yorumlar dikkatleri çekti.
Sarı lacivertli takımın bazı eski futbolcuları ve yöneticilerinin adeta ağız birliği eder gibi hem teknik direktör Jose Mourinho hem de oynanan futbolla alakalı methiyeler düzmesi taraftarları da rahatsız etti.
Taraftarlar bu konuyla alakalı X platformu üzerinden yaptıkları eleştirilerde, "Gerçekleri gizlemeye çalışmak Fenerbahçe'ye fayda değil zarar getirir. Kimse yaşanan bu hüsranın üstünü örtmeye kalkmasın" ifadeleri kullanıldı.
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