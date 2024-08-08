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Fenerbahçe Beko Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko, sözleşmesi sona eren takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 20:21
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Fenerbahçe Beko Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko, Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

''Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen, takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla üstlenen ve adı artık Fenerbahçe Beko ile özdeşleşmiş sporcumuz Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe formasını tam 11 sezondur terleten ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra altı Türkiye Ligi, dört Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri haline gelmiştir.

Kaptanımız, bu sezon da Çubuklu formayı terletmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun Sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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