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Acil eylem planı

Orta saha arayan F.Bahçe’de Fred’in sakatlanması işleri değiştirdi. Sarı-lacivertliler 6 ve 8 numarada oynayabilecek bir yıldızı getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sander Berge için somut adımlar atmak isteyen yönetim, farklı alternatifleri de hazırda tutuyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Acil eylem planı

Fenerbahçe'de gözler artık tamamen orta saha transferine çevrildi. Halihazırda kadrosunu 6 ve 8 numara oynayabilen bir yıldızla güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, Fred'in de sakatlanmasıyla çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe, kritik Lille sınavları öncesi bu transferi bitirmek istiyor. Dün yapılan toplantılar ve Jose Mourinho ile gerçekleşen görüşmelerde de orta sahanın önemi dile getirildi.

ÖNCELİK PREMIER LİG'DE

Rotasını Premier Lig'e kıran Fenerbahçe'de Sander Berge öne çıkıyor. Berge ile görüşmeler resmen başlamıştı. Norveçli yıldızın kulübü Burnley ile de temaslar sıklaştı. Öte yandan Mateo Kovacic ismi de gündemde duruyor. Mourinho'nun beğendiği Hırvat orta saha için kiralama formülü masaya yatırıldı. Sofyan Amrabat da bir diğer takipte tutulan isim. Yine Mourinho'nun yakından tanıdığı Scott McTominay de listede tutuluyor.

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