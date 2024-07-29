Varsa yoksa Wesley

Cengiz Ünder ve Emre Mor'un üstünü çizen Jose Mourinho, yönetimden bir kanat takviyesi daha yapılmasını talep etti. Bunun üzerine daha önce radara giren ve nabız yoklanan Wesley için yeninden harekete geçildi, 19 yaşındaki oyuncu için ciddi bir teklif sunuldu. Bunun ana nedenlerinden biri de Wesley'ye Premier Lig'den bir talip çıkması. Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan haberde; "Fenerbahçe'yle birlikte bir Premier Lig ekibi Wesley'yi transfer etmek istiyor. O takımın West Ham United olduğu tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı. İngiliz ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ifade edildi. Wesley'nin geleceği bu hafta içinde belli olacak.

Wesley Teixeira, hızı ve adam eksiltmesiyle göze çarpıyor. Profesyonel kariyerinde şu ana dek 88 maça çıkan Teixeira, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon ise Corinthians takımında 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.