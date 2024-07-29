Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak istediği o yıldızın transferinden çekilme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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30 MİLYON EURO İSTEDİLER
Corinthians'ın Wesley için belirlediği 30 milyon euro'luk transfer bedelini fazla bulan ve pazarlıkları sonlandıran Fenerbahçe, Brezilya ekibi talebinde indirime gitmezse yeni bir teklifte bulunmayacak.
MENAJERİ BİRÇOK KULÜBE ÖNERDİ
Öte yandan haberde, 19 yaşındaki oyuncunun menajeri tarafından birçok kulübe önerildiği ve özellikle Rennes'in oyuncuyla yakından ilgilenmesi sebebiyle Corinthians'ın pazarlık gücünün arttığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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