Haberler Fenerbahçe Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi

Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak istediği o yıldızın transferinden çekilme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 19:13
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Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi

Fenerbahçe, Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Wesley transferinden çekilme kararı aldı.

Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI

Brezilya basınından Meu Timao'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Wesley için Corinthians'a resmi bir teklifte bulundu ve transferi bitirmek için harekete geçti.

Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi

Ancak Corinthians ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmeler olumsuz olarak sonuçlandı ve Fenerbahçe bu transferde geri adım atma kararı aldı.

Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi

30 MİLYON EURO İSTEDİLER

Corinthians'ın Wesley için belirlediği 30 milyon euro'luk transfer bedelini fazla bulan ve pazarlıkları sonlandıran Fenerbahçe, Brezilya ekibi talebinde indirime gitmezse yeni bir teklifte bulunmayacak.

Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi

MENAJERİ BİRÇOK KULÜBE ÖNERDİ

Öte yandan haberde, 19 yaşındaki oyuncunun menajeri tarafından birçok kulübe önerildiği ve özellikle Rennes'in oyuncuyla yakından ilgilenmesi sebebiyle Corinthians'ın pazarlık gücünün arttığı kaydedildi.

Sıcak gelişme! Fenerbahçe o transferden çekildi

SEZON PERFORMANSI

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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