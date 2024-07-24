Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı elde etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Lugano - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
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Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız.
Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş, ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette… Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…
REHA KAPSAL – HOŞGELDİN
Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı gözler takımdan daha çok Jose Mourinho'daydı. Büyük bir teknik adam, bunda hiç şüphe yok ama işi zor. Bunun sebebi ise geçen sezon İsmail hoca ile 99 puan toplanılması. İsminiz ne olursa olsun bu durum her antrenör üzerine baskı yaratır. Çünkü beklenti en üst seviyededir.
Temsilcimiz maça iyi başlamadı. İlk 25 dakikada Lugano, sahanın her yerinde baskı uyguladı. Sarı lacivertliler bu presi kıramadı ve Djiku'nun hatasından golü yediler. Daha sonra oyunu dengeleyip goller kaçırdılar. Tam devre biterken Dzeko'nun penaltısı ilaç gibi geldi.
Sahada görünen en temel sıkıntılar şunlardı: Zaman zaman topla çıkarken zorlandılar. Oyun hareketliliği iyi değildi, topa ritim veremediler. Bu da çabuk oyunu etkiledi. Sahayı genişliğine kullanmadılar.
Yenilen üç gol de bireysel hatalardan geldi. Bu kadar ucuz top kayıpları yapılmaz. Mourinho bunun önlemini almalı. Fenerbahçe Samuel ve Tadic ile sağ taraftan iyi hücum kombinasyonları yaparak maçı çözdü.
Dzeko attığı 3 golle 'Ben buradayım' dedi, meydan okudu. Mourinho yaptığı yerinde ve doğru oyuncu değişiklikleriyle ilk resmi maçta farkını gösterdi.
Futbolcular, yeni hocaları Jose Mourinho'ya galibiyetle 'Hoş geldin' dedi.
EMRE BOL – MOU'NUN FENERİ
Maç başlangıcı Fenerbahçe adına felaketti. Özellikle ilk 20 dakika bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. Bağlantı problemleri, yapılan fazlaca pas hataları gereksiz yere Lugano takımını yüreklendirdi. Oysa İsviçre ekibi inanın rakibimiz olamaz.
Mourinho dışında yeni transferi olmayan geçen sezonun Fenerbahçe'sinin nasıl yeni taktikle sahada olacağını merak ediyordum. Sarı-lacivertlilerin en tehlikeli bölgesi olan sol kanat, Ryan Kent'in etkisiz oyunuyla işlemez hale gelmiş.
Ben Kent'in bu takımda alternatif dahi olamayacağını düşünüyorum. Buna karşın kanat değiştiren Tadiç o bölgeyi de Osayi-Samuel ile felç etti. Geçen yıl Ferdi'yi bu sezonda Osayi'yi uçuracak gibi görünüyor. Öğrete öğrete devam ediyor Fenerbahçe kariyerine… Vallahi helal olsun.
Dzeko'nun ekonomik kullanılması gerektiğini her zaman söyledim. Sezon başlarından belli bir süreye kadar inanılmaz oynuyor. Ama sonrasında düşüyor. Bu da çok normal. Artık belli bir yaşa geldi. En-Nesyri bu anlamda onu çok rahatlatacak.
Mourinho'nun gittiği her takımda ilk eline aldığı konu hep savunma olmuştur. Ama görünen o ki kolay gol yeme hastalığı devam ediyor. Lugano takımı belki atamadı fakat daha denk bir rakip affetmez. Portekizli hoca çok tecrübeli. Mutlaka bu sıkıntıları görüyordur.
İlk ön eleme turunu eski Fenerbahçe rahatlıkla geçti. Transferler gelip yeni Fenerbahçe sahaya çıktığında bakalım neler olacak? Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon çok güzel maçlar izleyecekler. Ben buna eminim.
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