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Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı elde etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Lugano - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:17
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Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – KALİTE - TECRÜBE

Güzel başlayalım konuya; "Şampiyonlar Ligi elemesinde kolay rakip yoktur, doğru skor vardır" diyelim.
Bunu söylemek durumundayız çünkü seyredenlerin hemen hepsi oyundan şikayetçi… Buna oyuncu performanslarını da eklemek mümkün elbette. Krunic'den başlar, Kent'den devam eder, toz kondurulamayan Fred ile de devam edersiniz.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız.
Fenerbahçe'yi ritimde ve skorda tutan "buji görevi" Symanski'deydi dün akşam. Polonyalı maça ritim ve tempo verdi. Osayi – Tadic işbirliği ile sağ kanattan ilk iki gol geldi. Lugano ilk isabetli şutlarından goller buldu iki yarıda da… Sonrasında Fenerbahçe'nin oyununa uydu, bir şeyler umdu.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Devre kesenlerden konuşsak mı? Kent, Krunic bilindik sıkıntılar aslında. Kadro kalitesine bakarsınız, muhtaç oyuncular da değiller… Ama Fred'in maçın gölgesinde saklanması enteresan. Maça ağırlığını koymasını bekliyorsunuz. Olmadı bu maçta.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş, ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette… Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – HOŞGELDİN

Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı gözler takımdan daha çok Jose Mourinho'daydı. Büyük bir teknik adam, bunda hiç şüphe yok ama işi zor. Bunun sebebi ise geçen sezon İsmail hoca ile 99 puan toplanılması. İsminiz ne olursa olsun bu durum her antrenör üzerine baskı yaratır. Çünkü beklenti en üst seviyededir.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Temsilcimiz maça iyi başlamadı. İlk 25 dakikada Lugano, sahanın her yerinde baskı uyguladı. Sarı lacivertliler bu presi kıramadı ve Djiku'nun hatasından golü yediler. Daha sonra oyunu dengeleyip goller kaçırdılar. Tam devre biterken Dzeko'nun penaltısı ilaç gibi geldi.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sahada görünen en temel sıkıntılar şunlardı: Zaman zaman topla çıkarken zorlandılar. Oyun hareketliliği iyi değildi, topa ritim veremediler. Bu da çabuk oyunu etkiledi. Sahayı genişliğine kullanmadılar.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yenilen üç gol de bireysel hatalardan geldi. Bu kadar ucuz top kayıpları yapılmaz. Mourinho bunun önlemini almalı. Fenerbahçe Samuel ve Tadic ile sağ taraftan iyi hücum kombinasyonları yaparak maçı çözdü.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzeko attığı 3 golle 'Ben buradayım' dedi, meydan okudu. Mourinho yaptığı yerinde ve doğru oyuncu değişiklikleriyle ilk resmi maçta farkını gösterdi.
Futbolcular, yeni hocaları Jose Mourinho'ya galibiyetle 'Hoş geldin' dedi.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – MOU'NUN FENERİ

Maç başlangıcı Fenerbahçe adına felaketti. Özellikle ilk 20 dakika bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. Bağlantı problemleri, yapılan fazlaca pas hataları gereksiz yere Lugano takımını yüreklendirdi. Oysa İsviçre ekibi inanın rakibimiz olamaz.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mourinho dışında yeni transferi olmayan geçen sezonun Fenerbahçe'sinin nasıl yeni taktikle sahada olacağını merak ediyordum. Sarı-lacivertlilerin en tehlikeli bölgesi olan sol kanat, Ryan Kent'in etkisiz oyunuyla işlemez hale gelmiş.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ben Kent'in bu takımda alternatif dahi olamayacağını düşünüyorum. Buna karşın kanat değiştiren Tadiç o bölgeyi de Osayi-Samuel ile felç etti. Geçen yıl Ferdi'yi bu sezonda Osayi'yi uçuracak gibi görünüyor. Öğrete öğrete devam ediyor Fenerbahçe kariyerine… Vallahi helal olsun.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzeko'nun ekonomik kullanılması gerektiğini her zaman söyledim. Sezon başlarından belli bir süreye kadar inanılmaz oynuyor. Ama sonrasında düşüyor. Bu da çok normal. Artık belli bir yaşa geldi. En-Nesyri bu anlamda onu çok rahatlatacak.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mourinho'nun gittiği her takımda ilk eline aldığı konu hep savunma olmuştur. Ama görünen o ki kolay gol yeme hastalığı devam ediyor. Lugano takımı belki atamadı fakat daha denk bir rakip affetmez. Portekizli hoca çok tecrübeli. Mutlaka bu sıkıntıları görüyordur.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk ön eleme turunu eski Fenerbahçe rahatlıkla geçti. Transferler gelip yeni Fenerbahçe sahaya çıktığında bakalım neler olacak? Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon çok güzel maçlar izleyecekler. Ben buna eminim.

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