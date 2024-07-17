Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de yıldız yağmuru

Kadıköy'de yıldız yağmuru

Transfer sezonunu Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile açan Fenerbahçe, EURO 2024 sonrasında gaza bastı, açıklamaları peş peşe yaptı. Önce Galatasaray'ın ilgilendiği Oğuz Aydın için harekete geçildi ve kısa süre içinde Alanyaspor'la anlaşma sağlandı, ardından da 23 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi. Oğuz'un açıklanmasından saatler sonra ise bir bomba daha patladı. Beşiktaş ileyollarını ayıran milli yıldız Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Kadıköy'de yıldız yağmuru

Transfer sezonunu Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile açan Fenerbahçe, EURO 2024 sonrasında gaza bastı, açıklamaları peş peşe yaptı. Önce Galatasaray'ın ilgilendiği Oğuz Aydın için harekete geçildi ve kısa süre içinde Alanyaspor'la anlaşma sağlandı, ardından da 23 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi. Oğuz'un açıklanmasından saatler sonra ise bir bomba daha patladı. Beşiktaş ileyollarını ayıran milli yıldız Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

İki oyuncunun transferiyle taraftarını coşturan sarı-lacivertliler, Cenk ve Oğuz sonrasında günlerdir büyük uğraş verdiği Allan Saint- Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, 2024-25 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyecek. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Maximin, sağlık kontrollerinden sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak. Transferler için toplu imza töreni yapılacak.

99'UNCU TRANSFER

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde bu sezon Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Allan Saint-Maximin'le de anlaşma sağlandı. Fransız yıldız, 6 yıllık Ali Koç döneminin 99'uncu transferi yapıldı.

MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe Maximin için KAP bildirimi yaptı: "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır." Maximin'in toplam maliyeti 8 milyon euro.

OĞUZ'A 'HOŞ GELDİN'

Oğuz Aydın için de KAP bildirimi açıklayan F.Bahçe, "Kulübümüz, Oğuz Aydın ve kulübü Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 4 yıllık imza atan Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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