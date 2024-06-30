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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

Son dakika spor haberi: Sezon başlamadan hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de adaylar dikkat çekiyor. Golcü transferine öncelik veren sarı-lacivertliler, listesine ilk etapta 3 yıldızı aldı. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

Forvet hattına mutlaka iki iyi golcü dahil etmek isteyen Fenerbahçe'de adaylar artık netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

Batshuayi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Kanarya'da çalışmalara hız verildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

Resmi maçlar başlamadan golcü konusu çözmeyi planlayan sarı lacivertlilerde El Kaabi ismi ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

Faslı futbolcuyu listesinde tutan Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen En Nesyri de yakın takipte.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

El Kaabi için Yunan ekibi Olympiakos da sözleşme yenilemek için çaba harcıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

Sevilla'dan ayrılmayı düşünen En Nesyri için de temaslar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

ROMA'DA BERABER ÇALIŞTILAR
Hücum hattına takviye planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

İran basınındaki haberlerde, Azmoun'un sarı lacivertli takımın takibinde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız

Geçtiğimiz sezon Roma'da Jose Mourinho ile çalışan 29 yaşındaki forvetin şimdi de Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcıyla bir araya gelebileceği ifade edildi.

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