TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Listede 3 yıldız
Son dakika spor haberi: Sezon başlamadan hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de adaylar dikkat çekiyor. Golcü transferine öncelik veren sarı-lacivertliler, listesine ilk etapta 3 yıldızı aldı. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Batshuayi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Kanarya'da çalışmalara hız verildi.
Resmi maçlar başlamadan golcü konusu çözmeyi planlayan sarı lacivertlilerde El Kaabi ismi ön plana çıktı.
Faslı futbolcuyu listesinde tutan Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen En Nesyri de yakın takipte.
El Kaabi için Yunan ekibi Olympiakos da sözleşme yenilemek için çaba harcıyor.
Sevilla'dan ayrılmayı düşünen En Nesyri için de temaslar yapılıyor.
ROMA'DA BERABER ÇALIŞTILAR
Hücum hattına takviye planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
İran basınındaki haberlerde, Azmoun'un sarı lacivertli takımın takibinde olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Roma'da Jose Mourinho ile çalışan 29 yaşındaki forvetin şimdi de Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcıyla bir araya gelebileceği ifade edildi.
Bonservisi Bayer Leverkusen'de olan Azmoun'un yeni bir takım arayışında olduğu vurgulandı.
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