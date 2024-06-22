Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, Udinese'nin Sırp yıldızı Lazar Samardzic'i gündemine aldı. İtalyan ekibinin Samardzic transferi için Fenerbahçe'den istediği rakamsa dudak uçuklattı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Transfer çalışmalarına hız veren ve ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Yıldızlarla dolu bir kadro kuracak Fenerbahçe, Avrupa'daki genç yıldızları da tarıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Sarı-lacivertliler bu kez rotasını İtalya Ligi'ne çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de Serie A'da Udinese forması giyen Lazar Samardzic'in de geniş listede yer aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Sırp futbolunda gelecekte adından söz ettirmesi beklenen 22 yaşındaki orta saha için nabız yoklanırken; Udinese en az 25 milyon euro'luk fiyat biçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Bu fiyatı fazla bulan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Udinese'nin kapısını tekrar çalabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Samardzic daha önce Hertha Berlin ve Leipzig'de top koşturdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı

2021'den bu yana oynadığı Udinese'de 97 maçta 13 gol, 9 asistlik performans gösteren genç yıldız, EURO 2024 kadrosunda olduğu Sırbistan'la da 10 maça çıktı.

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