TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Samardzic sürprizi! İstenen rakam dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, Udinese'nin Sırp yıldızı Lazar Samardzic'i gündemine aldı. İtalyan ekibinin Samardzic transferi için Fenerbahçe'den istediği rakamsa dudak uçuklattı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler bu kez rotasını İtalya Ligi'ne çevirdi.
Fenerbahçe'de Serie A'da Udinese forması giyen Lazar Samardzic'in de geniş listede yer aldığı öğrenildi.
Sırp futbolunda gelecekte adından söz ettirmesi beklenen 22 yaşındaki orta saha için nabız yoklanırken; Udinese en az 25 milyon euro'luk fiyat biçti.
Bu fiyatı fazla bulan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Udinese'nin kapısını tekrar çalabilir.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Samardzic daha önce Hertha Berlin ve Leipzig'de top koşturdu.
2021'den bu yana oynadığı Udinese'de 97 maçta 13 gol, 9 asistlik performans gösteren genç yıldız, EURO 2024 kadrosunda olduğu Sırbistan'la da 10 maça çıktı.
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