FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sözleşmesi sona eren Mert Hakan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı 4 yıllığına kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisini takıma kazandırmak için görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe ayrıca Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'ı da 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Jose Mourinho'nun raporu ile takviyelerini yapacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sarı-lacivetli ekipte gündem bu kez stoper transferi...
Portekizli teknik adamın güçlendirmek istediği bölge için verdiği isim ortaya çıktı.
Mourinho, Sportif Direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede Victor Lindelöf'ü istediğini iletti.
Harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar, 29 yaşındaki stoper için Manchester United'la pazarlıklara başladı.
35 MİLYON EURO'YA GELDİ
Temmuz 2017'de Mourinho ManU'nun başındayken Portekiz ekibi Benfica'dan 35 milyon euro'ya transfer edilen Lindelöf için gözden çıkartılan bonservis ise 10 milyon Euro oldu.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncuyu bu rakama bitirmeyi hedefliyor.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle gözden düşen Lindelöf de eski hocası Mourinho'yla çalışmaya sıcak bakıyor.
Bu transferde önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanması bekleniyor.
Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'dan Manchester United'a transfer ettirdiği Victor Lindelöf'le Ada'da 45 karşılaşmaya çıktı.
7 YILDA 259 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde Benfica ve Manchester United formaları giyen 1.87'lik İsveçli savunmacı, 2017'den beri boy gösterdiği İngiliz devi Manchester United'da 259 karşılaşmada ter döktü. Victor Lindelöf, 4 kez ağları havalandırırken, 7 asist yaparak toplamda 11 gole direkt katkıda bulunmayı başardı.
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