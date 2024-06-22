Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sözleşmesi sona eren Mert Hakan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı 4 yıllığına kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisini takıma kazandırmak için görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki imzayı resmen açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Kanarya, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe ayrıca Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'ı da 4 yıllığına kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Jose Mourinho'nun raporu ile takviyelerini yapacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivetli ekipte gündem bu kez stoper transferi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Portekizli teknik adamın güçlendirmek istediği bölge için verdiği isim ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Mourinho, Sportif Direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede Victor Lindelöf'ü istediğini iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar, 29 yaşındaki stoper için Manchester United'la pazarlıklara başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

35 MİLYON EURO'YA GELDİ

Temmuz 2017'de Mourinho ManU'nun başındayken Portekiz ekibi Benfica'dan 35 milyon euro'ya transfer edilen Lindelöf için gözden çıkartılan bonservis ise 10 milyon Euro oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncuyu bu rakama bitirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle gözden düşen Lindelöf de eski hocası Mourinho'yla çalışmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Bu transferde önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'dan Manchester United'a transfer ettirdiği Victor Lindelöf'le Ada'da 45 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı

7 YILDA 259 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Benfica ve Manchester United formaları giyen 1.87'lik İsveçli savunmacı, 2017'den beri boy gösterdiği İngiliz devi Manchester United'da 259 karşılaşmada ter döktü. Victor Lindelöf, 4 kez ağları havalandırırken, 7 asist yaparak toplamda 11 gole direkt katkıda bulunmayı başardı.

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