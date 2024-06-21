Mou startı verdi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, önceki akşam İstanbul'a geldi ve dün de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Portekizli çalıştırıcı, o anı sosyal medya hesabından "1.Gün" diyerek paylaştı. Jose'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Fenerbahçe de Jose'nin gelişinin ardından, "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde görevine başladı. Sportif Direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi. Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ve ekibine başarılarla dolu bir Fenerbahçe hikayesi diliyoruz" mesajını yayımladı.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Jose Mourinho'nun görev yapacağı teknik ekibi de belli oldu. Portekizlinin birlikte çalışacağı teknik kadrosu, yardımcıları ve görevleri şu şekilde olacak; Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör) Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi) Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü) Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri) Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi) Giovanni Cerra (Data Analiz)

SERIE'A DA VUKUATLI

Jose Mourinho'nun yardımcı antrenörü Salvatore Foti, İtalya'da vukuatlı bir isim... Foti, Serie A'da Jose'yle birlikte görev yaparken, rakip takım yöneticisini tehdit ettiği ve soyunma odası önünde hakemi tehdit edici tonda saldırgan ifadeler kullanması nedeniyle ceza almıştı.