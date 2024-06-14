Haberler Fenerbahçe Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu. Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi sona eren golcü oyuncunun son durumu belli oldu. Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı Batshuayi, geleceği hakkındaki kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 10:47
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Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun gelmesi sonrası gözler tamamen transfere çevrildi.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli taraftarların beklentilerine yanıt vermek isteyen yönetim listedeki isimlerle görüşmeye başladı.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Ancak Fenerbahçeli idareciler acele bir adım atıp hata yapmak istemiyor.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Hem Mourinho hem de yönetim yanlış yapılacak bir transfer hamlesinin takımın kimyasını bozabileceğini düşünüyor.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

İnce eleyip sık dokuyan yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre temaslarda bulunuyor.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Fenerbahçeli kurmaylar, iç transferde ise sözleşmesi biten isimlerle masaya oturacak.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

BATSHUAYI FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR!
Edin Dzeko'nun sarı-lacivertli takımdaki geleceğinde kararı tecrübeli forvete bırakan yönetim, Michy Batshuayi ile de devam etmek istiyor.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Geride bıraktığımız sezonda attığı gollerle takıma büyük katkı veren yıldız forvetle yeni kontrat yapılmak isteniyor.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın da transfer teklifi yaptığı Belçikalı golcünün Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerin dış transfer için de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı mercek altına alacağı bildirildi.

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