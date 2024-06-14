Transfer kararı verildi! Batshuayi ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu. Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi sona eren golcü oyuncunun son durumu belli oldu. Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı Batshuayi, geleceği hakkındaki kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Hem Mourinho hem de yönetim yanlış yapılacak bir transfer hamlesinin takımın kimyasını bozabileceğini düşünüyor.
İnce eleyip sık dokuyan yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre temaslarda bulunuyor.
Fenerbahçeli kurmaylar, iç transferde ise sözleşmesi biten isimlerle masaya oturacak.
BATSHUAYI FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR!
Edin Dzeko'nun sarı-lacivertli takımdaki geleceğinde kararı tecrübeli forvete bırakan yönetim, Michy Batshuayi ile de devam etmek istiyor.
Geride bıraktığımız sezonda attığı gollerle takıma büyük katkı veren yıldız forvetle yeni kontrat yapılmak isteniyor.
Galatasaray'ın da transfer teklifi yaptığı Belçikalı golcünün Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin dış transfer için de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı mercek altına alacağı bildirildi.
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