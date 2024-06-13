Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'e dönen Çağlar Söyüncü'den flaş bir hamle geldi. Yeniden sarı-lacivertli takıma gelmek isteyen A Milli stoper, yönetime mesaj gönderdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 14:26
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak transfer olan Çağlar Söyüncü'den sürpriz bir hamle geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Ara transfer döneminde kadroya katılan 28 yaşındaki stoper, sergilediği performansla beğeni topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Yerli kontenjanında önemli bir yer tutan Çağlar Söyüncü, teknik ekibin elini oldukça rahatlattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Savunmadaki futboluyla dikkat çeken A Milli stoper, Galatasaray derbisinde attığı golle de Fenerbahçe'ye derbi zaferini getiren isim oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Transferdeki son durumu merak konusu olan Çağlar Söyüncü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR!
Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Atletico Madrid'e dönen yıldız savunmacı, yeniden sarı-lacivertli takıma gelmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

"BONSERVİSİMİ ALIN"
Çağlar Söyüncü, evlendikten sonra eşinin İstanbul'da yaşamak istemesinden dolayı Fenerbahçe'ye "Bonservisimi alın" mesajını gönderdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle yeniden sarı-lacivertli formayı giymek isteyen Çağlar için yönetimin aksiyon alması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Yerli rotasyonunda önemli bir yeri olduğu düşünlen yıldız savunmacı için pazarlıklar başlayacak.

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