FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'e dönen Çağlar Söyüncü'den flaş bir hamle geldi. Yeniden sarı-lacivertli takıma gelmek isteyen A Milli stoper, yönetime mesaj gönderdi. İşte o sözler...
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Savunmadaki futboluyla dikkat çeken A Milli stoper, Galatasaray derbisinde attığı golle de Fenerbahçe'ye derbi zaferini getiren isim oldu.
Transferdeki son durumu merak konusu olan Çağlar Söyüncü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR!
Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Atletico Madrid'e dönen yıldız savunmacı, yeniden sarı-lacivertli takıma gelmek istiyor.
"BONSERVİSİMİ ALIN"
Çağlar Söyüncü, evlendikten sonra eşinin İstanbul'da yaşamak istemesinden dolayı Fenerbahçe'ye "Bonservisimi alın" mesajını gönderdi.
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle yeniden sarı-lacivertli formayı giymek isteyen Çağlar için yönetimin aksiyon alması bekleniyor.
Yerli rotasyonunda önemli bir yeri olduğu düşünlen yıldız savunmacı için pazarlıklar başlayacak.
Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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