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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye rüzgar gibi golcü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transferde düğmeye basıldı. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak golcü konusunda o dünya yıldızını gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye rüzgar gibi golcü!

Pazar günü yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetimi, hız kesmeden yeni sezonun transfer çalışmalarının startını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye rüzgar gibi golcü!

Listedeki birçok oyuncu için temas kurulurken son olarak gündeme Juventus'un İtalyan yıldızı Moise Kean de girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye rüzgar gibi golcü!

Alternatifli listeye eklenen 24 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde temaslar başlayacak. İlk hedef; İtalyan santrforu kiralık olarak kadroya katmak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye rüzgar gibi golcü!

Jose Mourinho'nun Kean'i listesine eklemesinin ana nedenlerinden biri de oyuncun üç mevkide de oynayabiliyor olması...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye rüzgar gibi golcü!

Asıl mevkisi santrfor olan Kean, sağ ve sol kanatta da başarıyla görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye rüzgar gibi golcü!

Geçen sezon Chiesa ve Vlahovic'in arkasında kaldığından dolayı Juventus'ta pek forma şansı bulamayan Kean, düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Jose'nin de oyuncuyla konuşacağı belirtildi.

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