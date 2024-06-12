TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye rüzgar gibi golcü!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transferde düğmeye basıldı. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak golcü konusunda o dünya yıldızını gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Jose Mourinho'nun Kean'i listesine eklemesinin ana nedenlerinden biri de oyuncun üç mevkide de oynayabiliyor olması...
Asıl mevkisi santrfor olan Kean, sağ ve sol kanatta da başarıyla görev yapabiliyor.
Geçen sezon Chiesa ve Vlahovic'in arkasında kaldığından dolayı Juventus'ta pek forma şansı bulamayan Kean, düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Jose'nin de oyuncuyla konuşacağı belirtildi.
YÜZDE 67
İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğrularken, Kean'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimalini de yüzde 67 olarak açıkladılar.
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