FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Özellikle kiralıktan dönen Joao Pedro, Miguel Crespo, Umut Nayir, Emre Demir, Omar Fayed, Burak Kapacak, Tiago Çukur, Çağtay Kurukalıp, Jin-ho Jo ve aralık ayında takıma geri gelecek olan Lincoln Henrique'nin gönderilmesini talep etti.

Mourinho, geçen sezon A takımda olan 7 futbolcuyla ilgili de kararını verdi. 7 isim de yeni sezonda kadroda olmayacak. Jose'nin A takımda yer alan 7 isimle alakalı sunduğu raporda şu ifadeler yer aldı: