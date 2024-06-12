FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına gelen Jose Mourinho gelir gelmez kolları sıvadı. Dünyaca ünlü teknik adam öncelikle takımdan ayrılması gereken isimleri belirledi. Portekizli hoca tam 17 futbolcunun üzerini çizdi. İşte o isimler...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
KİRALIKLARI İSTEMİYOR
Jose, raporunu detaylı olarak yönetime sundu ve nedenlerini de tek tek yazdı.
Özellikle kiralıktan dönen Joao Pedro, Miguel Crespo, Umut Nayir, Emre Demir, Omar Fayed, Burak Kapacak, Tiago Çukur, Çağtay Kurukalıp, Jin-ho Jo ve aralık ayında takıma geri gelecek olan Lincoln Henrique'nin gönderilmesini talep etti.
Mourinho, geçen sezon A takımda olan 7 futbolcuyla ilgili de kararını verdi. 7 isim de yeni sezonda kadroda olmayacak. Jose'nin A takımda yer alan 7 isimle alakalı sunduğu raporda şu ifadeler yer aldı:
Luan Peres: Bu kadar uzun süre sakat olan oyuncudan çok fazla verim alamayız.
Serdar Aziz: Çok yumuşak. Çok fazla sakatlanıyor, istikrarsız, böyle oyuncu istemem.
Rade Krunic: Benim aradığım "mezzala" tarzı ön libero değil.
Zajc: Ne ön libero, ne 8 numara... Mevkisi yok denebilir. Kalmamalı.
Mert Hakan: Sözleşme yenilemeden önce konuşmak istiyorum. Son kararımı görüştükten sonra vereceğim.
Ryan Kent: Oynamak (Lazio'ya gitmedi) yerine kenarda kalıp para alan oyuncuya tahammülüm yok. Takıma fayda vermez.
Edin Dzeko: Saygı duyuyorum. Ancak başka bir seviyeye geçmek istiyoruz. Daha genç ve daha dinamik bir santrfor gerekiyor.
DİĞER