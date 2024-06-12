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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına gelen Jose Mourinho gelir gelmez kolları sıvadı. Dünyaca ünlü teknik adam öncelikle takımdan ayrılması gereken isimleri belirledi. Portekizli hoca tam 17 futbolcunun üzerini çizdi. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, Portekizli teknik adam idaresinde bu sezon yeniden yapılanmaya gidecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Nisan ayından bu yana sarı-lacivertli takımı analiz eden 61 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime yeni sezon öncesinde ilk raporunu verdi, 22 Haziran'daki açılış öncesinde birçok oyuncunun üzerini çizdi ve kampta görmek istemediğini iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Jose, kiralıktan dönen ve takımda olan tam 17 oyuncuyla çalışmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

KİRALIKLARI İSTEMİYOR

Jose, raporunu detaylı olarak yönetime sundu ve nedenlerini de tek tek yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Özellikle kiralıktan dönen Joao Pedro, Miguel Crespo, Umut Nayir, Emre Demir, Omar Fayed, Burak Kapacak, Tiago Çukur, Çağtay Kurukalıp, Jin-ho Jo ve aralık ayında takıma geri gelecek olan Lincoln Henrique'nin gönderilmesini talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Mourinho, geçen sezon A takımda olan 7 futbolcuyla ilgili de kararını verdi. 7 isim de yeni sezonda kadroda olmayacak. Jose'nin A takımda yer alan 7 isimle alakalı sunduğu raporda şu ifadeler yer aldı:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Luan Peres: Bu kadar uzun süre sakat olan oyuncudan çok fazla verim alamayız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Serdar Aziz: Çok yumuşak. Çok fazla sakatlanıyor, istikrarsız, böyle oyuncu istemem.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Rade Krunic: Benim aradığım "mezzala" tarzı ön libero değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Zajc: Ne ön libero, ne 8 numara... Mevkisi yok denebilir. Kalmamalı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Mert Hakan: Sözleşme yenilemeden önce konuşmak istiyorum. Son kararımı görüştükten sonra vereceğim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho 17 ismin üzerini çizdi!

Ryan Kent: Oynamak (Lazio'ya gitmedi) yerine kenarda kalıp para alan oyuncuya tahammülüm yok. Takıma fayda vermez.

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