Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Transfer listesinde birçok yıldız santrfor bulunan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da takımda görmeyi çok istediği İngiliz golcü ile pazarlıklara başlayacak. Transfer görüşmelerini Mario Branco bizzat İngiltere'ye giderek gerçekleştirecek. İşte sarı lacivertli ekibin son toplantısında gündeme gelen o isim ve son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Forvet transferi konusunda ince eleyip sık dokuyan Jose Mourinho'nun sportif direktör Mario Branco ile transfer mesaileri sürerken, Fenerbahçe için sürpriz iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'e veda eden Luton Town takımının İngiliz santrforu Elijah Adebayo.

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Adebayo'nun ismi, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yönetimin yaptığı son transfer toplantısında gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Nijerya asıllı İngiliz forvet için önümüzdeki günlerde resmi pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Luton Town yönetimi ile bir araya geleceği ve transferin şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Sarı lacivertliler, bu transferi 8-10 milyon Euro bandında bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

İngiliz ekibi küme düştüğü için yıldız golcü Adebayo takımdan kesinlikle ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Geride kalan sezonda 27 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki santrfor, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!

Fulham altyapısından yetişen ve bugüne kadar İngiltere dışında forma giymeyen Nijerya asıllı İngiliz forvet Adebayo için şimdiye kadar bonservis ücreti ödenmedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Mitrovic bombası!
İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu!
💰DOLAR KAÇ TL OLDU?
Karneler saat kaçta alınacak 2024?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 HAZİRAN rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:52
Dursun Özbek'ten flaş transfer itirafı! Dursun Özbek'ten flaş transfer itirafı! 00:51
Beşiktaş'a o yıldızdan kötü haber! Beşiktaş'a o yıldızdan kötü haber! 00:51
Tüm kariyeri boyuncu 189 milyon Euro bonservis ödendi! Yeri rotası F.Bahçe Tüm kariyeri boyuncu 189 milyon Euro bonservis ödendi! Yeri rotası F.Bahçe 00:51
Rafa Silva'dan flaş transfer kararı! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı! 00:51
Göztepe F.Bahçeli yıldızın peşine düştü! Göztepe F.Bahçeli yıldızın peşine düştü! 00:51
Daha Eski
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Menajeri geliyor Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Menajeri geliyor 00:51
Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! 00:50
F.Bahçe'den Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı... F.Bahçe'den Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı... 00:50
Arda Turan'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! Arda Turan'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! 00:50
Ömer Üründül'den Montella'ya sert eleştiri! Ömer Üründül'den Montella'ya sert eleştiri! 00:50