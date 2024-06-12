Fenerbahçe'de 9 numaraya son aday belli oldu!
Transfer listesinde birçok yıldız santrfor bulunan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da takımda görmeyi çok istediği İngiliz golcü ile pazarlıklara başlayacak. Transfer görüşmelerini Mario Branco bizzat İngiltere'ye giderek gerçekleştirecek. İşte sarı lacivertli ekibin son toplantısında gündeme gelen o isim ve son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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Nijerya asıllı İngiliz forvet için önümüzdeki günlerde resmi pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Luton Town yönetimi ile bir araya geleceği ve transferin şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi.
Sarı lacivertliler, bu transferi 8-10 milyon Euro bandında bitirmeyi planlıyor.
İngiliz ekibi küme düştüğü için yıldız golcü Adebayo takımdan kesinlikle ayrılmak istiyor.
Geride kalan sezonda 27 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki santrfor, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Fulham altyapısından yetişen ve bugüne kadar İngiltere dışında forma giymeyen Nijerya asıllı İngiliz forvet Adebayo için şimdiye kadar bonservis ücreti ödenmedi.
İngiliz golcünün Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
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