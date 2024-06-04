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Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın yeni sezonda kadroda olmayacağı ve arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığı iddia edilmişti. Sloven futbolcu, ayrılık söylentilerine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 13:25
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Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun sona ermesinin ardından ara vermeden gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den dünya çapında yankı uyandıran bir hamle geldi.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Sarı-lacivertliler, son olarak Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Kanarya, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın önünde düzenlenen törenle Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Zaman kaybetmeden sarı-lacivertli kulüpteki mesaisine başlayan Jose Mourinho'nun gelişi sonrası Miha Zajc'ın takımdan ayrıldığı iddia edilmişti.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Sloven futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öne sürülmüştü.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

29 yaşındaki futbolcu, ayrılık söylentileriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

"AYRILIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Zajc, "Fenerbahçe'den ayrıldığıma ve takım arkadaşlarımla vedalaştığıma dair çıkan haberler doğru değil.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Çıkan haberlerden sonra kulüple de görüştüm. Kendilerinin böyle bir isteği olmadı.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Şu an EURO 2024'e odaklandım. Fenerbahçe ile kontratım 2026 yılına dek devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta süre aldı.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Zajc'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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