Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın yeni sezonda kadroda olmayacağı ve arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığı iddia edilmişti. Sloven futbolcu, ayrılık söylentilerine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Zaman kaybetmeden sarı-lacivertli kulüpteki mesaisine başlayan Jose Mourinho'nun gelişi sonrası Miha Zajc'ın takımdan ayrıldığı iddia edilmişti.
Sloven futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öne sürülmüştü.
29 yaşındaki futbolcu, ayrılık söylentileriyle ilgili bir açıklama yaptı.
"AYRILIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"
Zajc, "Fenerbahçe'den ayrıldığıma ve takım arkadaşlarımla vedalaştığıma dair çıkan haberler doğru değil.
Çıkan haberlerden sonra kulüple de görüştüm. Kendilerinin böyle bir isteği olmadı.
Şu an EURO 2024'e odaklandım. Fenerbahçe ile kontratım 2026 yılına dek devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta süre aldı.
Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Zajc'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.4 milyon Euro.
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