Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesinin ardından takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Son olarak o liste gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

Gelecek sezon değişecek olan yabancı kuralı Fenerbahçe'yi derinden etkileyecek.

TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

14 olan sayı 12'ye düşecek. Bu bağlamda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, sözleşmeleri biten Joshua King ve Leonardo Bonucci'yle yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

İki isimle vedalaşılmasına rağmen şu anda kadroda 14 yabancı oyuncu var.

TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

Pedro, Jin Ho Ho, Fayed ve Crespo'nun da takıma dönmesiyle bu sayı 18'e yükselecek.

TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

ZAJC VE CRESPO LİSTEBAŞI

Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte en az 4 transfer yapacak olan Fenerbahçe, kadrodaki 18 ismin en az 10 tanesiyle yollarını ayırmak zorunda...

TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

Kimi oyuncu satılacak kimisi kiralanacak kimisinin de bonservisi verilecek.

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