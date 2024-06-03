TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu

Gelecek sezon değişecek olan yabancı kuralı Fenerbahçe'yi derinden etkileyecek.

14 olan sayı 12'ye düşecek. Bu bağlamda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, sözleşmeleri biten Joshua King ve Leonardo Bonucci'yle yollarını ayırdı.