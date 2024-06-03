TRANSFER HABERLERİ | 10'lara yol göründü! Fenerbahçe'de liste belli oldu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesinin ardından takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Son olarak o liste gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Pedro, Jin Ho Ho, Fayed ve Crespo'nun da takıma dönmesiyle bu sayı 18'e yükselecek.
ZAJC VE CRESPO LİSTEBAŞI
Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte en az 4 transfer yapacak olan Fenerbahçe, kadrodaki 18 ismin en az 10 tanesiyle yollarını ayırmak zorunda...
Kimi oyuncu satılacak kimisi kiralanacak kimisinin de bonservisi verilecek.
Gönderilecek isimlerin başında ise; Luan Peres, Joao Pedro, Omar Fayed, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Miha Zajc var. Jose Mourinho, diğer isimleri ise performansa göre belirleyecek.
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