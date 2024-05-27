Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı! Alex de Souza sonrası...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'i 6-0'lık İstanbulspor maçıyla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ise dikkat çeken bir istatistik yaşandı. İşte detaydaki Alex de Souza gelişmesi... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler rakibini 6-0'la geçerek ligi 2. sırada bitirdi.
Fenerbahçe böylelikle 38. hafta itibarıyla Süper Lig'i 99 puan ve 99 gol atarak tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic ve Szymanski rakip ağları sarsarak Alex de Souza'dan bu yana bir ilki başardı.
Attığı golle ligde 10 gol ve 14 asiste ulaşan Dusan Tadic ile yine takımının gollerinden birini atıp 10 gol, 12 asiste ulaşan Sebastian Szymanski, 2010-11 sezonunda 28 gol, 14 asist ile oynayan Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de gol ve asistlerde double-double yapan ilk Fenerbahçeli futbolcular oldu.
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