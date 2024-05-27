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Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı! Alex de Souza sonrası...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'i 6-0'lık İstanbulspor maçıyla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ise dikkat çeken bir istatistik yaşandı. İşte detaydaki Alex de Souza gelişmesi... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:09
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Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı! Alex de Souza sonrası...

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic ve Szymanski rakip ağları sarsarak Alex de Souza'dan bu yana bir ilki başardı.

Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı! Alex de Souza sonrası...

Attığı golle ligde 10 gol ve 14 asiste ulaşan Dusan Tadic ile yine takımının gollerinden birini atıp 10 gol, 12 asiste ulaşan Sebastian Szymanski, 2010-11 sezonunda 28 gol, 14 asist ile oynayan Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de gol ve asistlerde double-double yapan ilk Fenerbahçeli futbolcular oldu.

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