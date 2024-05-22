Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği tartışma konusu olan İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde oynattığı futbol ve alınan 1-0'lık galibiyetle camiayı sevindirdi. Derbi öncesi yabancı hocalarla görüşen yönetim, alınan bu galibiyetle fikir değiştirdi. İşte detaylar...
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RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ!
Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray ile oynanan derbi maçtan önce yabancı teknik adamlarla görüşme gerçekleştirdi.
Sportif direktör Mario Branco teknik direktör konusunda görevlendirildi ve önemli teknik adamlarla masaya oturuldu.
Ancak Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi ve ortaya koyduğu müthiş mücadele yönetimin de kafasını karıştırdı.
YÖNETİM KARAR DEĞİŞTİRDİ!
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi zaferi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili fikrini değiştirdiği öğrenildi.
Başkanın, derbide takımın ortaya koyduğu karakterden çok etkilendiği öğrenildi.
Ali Koç'un gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etme düşüncesine artık daha sıcak baktığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması durumunda ise İsmail Kartal ile yola kesin olarak devam edilecek.
Fenerbahçe, kulüp tarihinin puan rekorunu kırdığı sezonda Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.
Bilindiği gibi İsmail Kartal daha önce yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bu konularla kafamı yoracak değilim" açıklaması yapmıştı.
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