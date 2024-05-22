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Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği tartışma konusu olan İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde oynattığı futbol ve alınan 1-0'lık galibiyetle camiayı sevindirdi. Derbi öncesi yabancı hocalarla görüşen yönetim, alınan bu galibiyetle fikir değiştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:42
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Fenerbahçe, derbi öncesinde sportif direktör Mario Branco aracılığıyla yabancı teknik adamlarla görüştü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ!
Ancak İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisini kazanması rüzgarı tersine döndürdü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesine kadar gelecek Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almıyordu...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray ile oynanan derbi maçtan önce yabancı teknik adamlarla görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Sportif direktör Mario Branco teknik direktör konusunda görevlendirildi ve önemli teknik adamlarla masaya oturuldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Ancak Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi ve ortaya koyduğu müthiş mücadele yönetimin de kafasını karıştırdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

YÖNETİM KARAR DEĞİŞTİRDİ!
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi zaferi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili fikrini değiştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Başkanın, derbide takımın ortaya koyduğu karakterden çok etkilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Ali Koç'un gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etme düşüncesine artık daha sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması durumunda ise İsmail Kartal ile yola kesin olarak devam edilecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Fenerbahçe, kulüp tarihinin puan rekorunu kırdığı sezonda Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi

Bilindiği gibi İsmail Kartal daha önce yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bu konularla kafamı yoracak değilim" açıklaması yapmıştı.

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