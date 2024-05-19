Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine puan kaybettiği takdirde sarı-kırmızılılar şampiyon olacak. Bu anlamda Kanarya galibiyet dışında hiç bir şey düşünmüyor. Mücadele öncesi İsmail Kartal'ın sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 99 puan toplayan Galatasaray ile 93 puanı bulunan Fenerbahçe'nin mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak.
TÜM BİLETLER TÜKENDİ!
RAMS Park'taki dev şölen öncesi satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. İki takım da tıklım tıklım tribünler önünde oynanacak karşılaşmaya büyük önem veriyor.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ OLACAK!
Fenerbahçeli taraftarlar da RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verecek. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 2400 misafir takım seyircisinin karşılaşmaya alınacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dev derbi için mutlak galibiyet planları yapıyor.
Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Kanarya, Galatasaray'ı mağlup edip taraftarını mutlu etmek hem de şampiyonluk şansını son haftaya bırakmak istiyor.
Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i:
LIVAKOVIC
ÇAĞLAR
OOSTERWOLDE
FERDİ
OSAYI
DJIKU
MERT MÜLDÜR
FRED
SZYMANSKI
TADIC
BATSHUAYI
DİĞER