Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dev derbi için mutlak galibiyet planları yapıyor.

Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Kanarya, Galatasaray'ı mağlup edip taraftarını mutlu etmek hem de şampiyonluk şansını son haftaya bırakmak istiyor.