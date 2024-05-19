Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine puan kaybettiği takdirde sarı-kırmızılılar şampiyon olacak. Bu anlamda Kanarya galibiyet dışında hiç bir şey düşünmüyor. Mücadele öncesi İsmail Kartal'ın sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

RAMS Park'ta oynanacak zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbide sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk için beraberlik yetecek.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 99 puan toplayan Galatasaray ile 93 puanı bulunan Fenerbahçe'nin mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

TÜM BİLETLER TÜKENDİ!
RAMS Park'taki dev şölen öncesi satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. İki takım da tıklım tıklım tribünler önünde oynanacak karşılaşmaya büyük önem veriyor.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

DEPLASMAN TRİBÜNÜ OLACAK!
Fenerbahçeli taraftarlar da RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verecek. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 2400 misafir takım seyircisinin karşılaşmaya alınacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dev derbi için mutlak galibiyet planları yapıyor.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Kanarya, Galatasaray'ı mağlup edip taraftarını mutlu etmek hem de şampiyonluk şansını son haftaya bırakmak istiyor.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i:

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

LIVAKOVIC

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

ÇAĞLAR

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

FERDİ

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

OSAYI

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

DJIKU

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok! İşte İsmail Kartal'ın derbi 11'i

FRED

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