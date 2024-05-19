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Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ın sahasının ortasında bayrak açtı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcular, mücadele sonrası sahanın ortasında bayrak açarak galibiyeti kutladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 23:33
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Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ın sahasının ortasında bayrak açtı

Fenerbahçe takımı Galatasaray galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarına giden sarı-lacivertli takıma tribünlerden yabancı madde atılırken, polis güvenlik tedbirlerini kalkanlarla birlikte engelledi. Sarı-lacivertli takım soyunma odasına girdikten bir müddet sonra tekrar sahaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar stadı terk etmişken, güvenlik nedeniyle bir süre daha tutulan deplasman takımı taraftarları stattaydı.

Fenerbahçe takımı soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarı ile kutladı. Bu esnada Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe Bayrağı açtı. Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe Bayrağı'nı havaya kaldırırken, o esnada yan taraflarında arbede yaşandı.

Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü. Galatasaray olayların daha da büyümememi için stadın ışıklarını söndürdü.

Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

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