Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan derbi sonrası flaş Dzeko açıklaması!

İsmail Kartal'dan derbi sonrası flaş Dzeko açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılırken karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal galibiyeti değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 21:34 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 21:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan derbi sonrası flaş Dzeko açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılırken karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Bugünkü maça kazanmak için çıkmıştık, iyi hazırlanmıştık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. İlk devre 1-0 bitti. Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledi. Beşiktaş'ın geçmişte 10 kişi kalmasına rağmen buradan puanla ayrıldığını söyledik devrede. İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Net pozisyonlar vardı. Cenk'in attığı golle 2-1 bitti. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz. İsmail'e üzgünüz. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptı. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok.

Biz bir takımız. Maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Bu maçta tercimiz Batshuayi'ydi. Boksta Avrupa şampiyonu olan Busenaz ve Buse Naz kızlarımızı tebrik ediyoruz.

Derbide kazanan F.Bahçe!
Serdar Topraktepe: Hakemin kararları...
DİĞER
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın makyajsız haline yorum yağdı "Çilleri yok muymuş?"
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
F.Bahçe liderin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbide kazanan F.Bahçe!
Kadıköy'de şoke eden sakatlık!
Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Nisan)
İntegral müfredattan kalktı mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev maçta kazanan yok! Dev maçta kazanan yok! 21:18
F.Bahçe liderin peşinde! F.Bahçe liderin peşinde! 21:02
Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu 20:46
"Rezalet futbol oynuyorlar" Toroğlu'dan flaş yorum! "Rezalet futbol oynuyorlar" Toroğlu'dan flaş yorum! 20:15
Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon 19:29
Kadıköy'de şoke eden sakatlık! Kadıköy'de şoke eden sakatlık! 19:20
Daha Eski
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu 18:50
Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! 18:29
Topraktepe'den Necip açıklaması! Topraktepe'den Necip açıklaması! 18:22
F.Bahçe'de Dzeko sürprizi! F.Bahçe'de Dzeko sürprizi! 18:17
Kartal'dan Dzeko açıklaması gelmedi! Kartal'dan Dzeko açıklaması gelmedi! 18:09
Başakşehir deplasmanda kazandı! Başakşehir deplasmanda kazandı! 18:06