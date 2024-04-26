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İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Son dakika spor haberi: Yeni sezonda kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gerçekleşmek üzere. Sarı-lacivertlilerde bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte İrfan Can'ın yeni takımı ve bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:13
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İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Sarı-lacivertlilerin 2021 yılında Başakşehir'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, özellikle bu sezonki performansıyla patlama yaptı.

İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası düzenli forma giymeye başlayan İrfan Can, futboluyla Süper Lig'e damga vurdu.

İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Bu sezon 44 resmi görev yapan yıldız isim, 17 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR!
Skora verdiği katkıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor.

İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

A Milli futbolcu bu performansıyla Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı.

İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Transferin gözdesi konumuna gelen 28 yaşındaki futbolcuyu birçok kulüp yakından takip ediyor.

İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

"YÜZDE 99 SEVILLA'YA GİDİYOR"
Radyo Gol'de konuşan Melih Şendil, İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Yıldız ismin Sevilla'ya transfer olmaya yakın olduğunu ifade eden Şendil, "İrfan Can %99 ihtimalle Sevilla'ya gidiyor. Söz konusu para 25 milyon Euro civarı!" dedi.

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