İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Transferin gözdesi konumuna gelen 28 yaşındaki futbolcuyu birçok kulüp yakından takip ediyor.

"YÜZDE 99 SEVILLA'YA GİDİYOR" Radyo Gol'de konuşan Melih Şendil, İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.