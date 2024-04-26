İrfan Can Kahveci transferi duyuruldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis
Son dakika spor haberi: Yeni sezonda kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gerçekleşmek üzere. Sarı-lacivertlilerde bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte İrfan Can'ın yeni takımı ve bonservis bedeli...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon 44 resmi görev yapan yıldız isim, 17 gol ve 12 asistlik katkı verdi.
KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR!
Skora verdiği katkıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor.
A Milli futbolcu bu performansıyla Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı.
Transferin gözdesi konumuna gelen 28 yaşındaki futbolcuyu birçok kulüp yakından takip ediyor.
"YÜZDE 99 SEVILLA'YA GİDİYOR"
Radyo Gol'de konuşan Melih Şendil, İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Yıldız ismin Sevilla'ya transfer olmaya yakın olduğunu ifade eden Şendil, "İrfan Can %99 ihtimalle Sevilla'ya gidiyor. Söz konusu para 25 milyon Euro civarı!" dedi.
Avrupa hayali olan İrfan Can Kahveci'nin Sevilla seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor.
DİĞER