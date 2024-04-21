Fenerbahçe'de Becao sevinci! Antrenmanda yer aldı

Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Olympiakos maçında sakatlanan Rodrigo Becao çalışmalarda yer aldı.
Sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Sivas'a giderek, kampa girecek.