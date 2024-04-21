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Fenerbahçe'de Becao sevinci! Antrenmanda yer aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Olympiakos maçında sakatlanan Rodrigo Becao çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 15:42
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Fenerbahçe'de Becao sevinci! Antrenmanda yer aldı

Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Olympiakos maçında sakatlanan Rodrigo Becao çalışmalarda yer aldı.

Sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Sivas'a giderek, kampa girecek.

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