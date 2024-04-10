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Fenerbahçe PFDK’ya verildi

Sarı-lacivertli takım, PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, yönetici Ahmet Ketenci'nin de "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak kurula sevkine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe PFDK’ya verildi
Sarı-lacivertli takım, PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, yönetici Ahmet Ketenci'nin de "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak kurula sevkine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.
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