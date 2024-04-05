İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile Süper Lig'de kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Kanarya rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de bazı futbolcular bu mücadelede sergiledikleri performansla büyük alkış topladı. Bu oyunculardan birisi de Rade Krunic oldu. Boşnak yıldız gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın derdine çözüm oldu. Fenerbahçe'ye devre arasında Milan'dan gelen Rade Krunic, Fred'in yokluğunda formayı kaptı. Adana Demir maçına ilk 11'de başlayan Boşnak oyuncu, %87.3 pas isabetiyle oynadı. Futbolcu 6 ikili mücadele, 2 hava topu ve 5 sahipsiz top kazandı. Performansıyla büyük alkış aldı. 30 yaşındaki yıldız isim Fenerbahçe'ye transferinin ardından önceki maçlarda gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Fakat oyuncu son olarak Yukatel Adana Demirspor karşısında oynadığı futbolla taraftarların ve teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girdi. RADE KRUNIC KİMDİR? 30 yaşındaki Rade Krunic futbola ülkesinin Foca takımında başladı. Boşnak oyuncu ardından sırasıyla; Srem, Hellas Verona, Cacak, Empoli ve Milan formalarını terletti. Son olarak Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan futbolcu ara transfer döneminde Kanarya'ya katıldı.