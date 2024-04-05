Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederken Kanarya'da ara transfer döneminde takıma katılan Rade Krunic bu mücadeledeki performansıyla büyük alkış topladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 09:35
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İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile Süper Lig'de kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Sarı-lacivertliler son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Kanarya rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de bazı futbolcular bu mücadelede sergiledikleri performansla büyük alkış topladı.

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Bu oyunculardan birisi de Rade Krunic oldu. Boşnak yıldız gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın derdine çözüm oldu.

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Fenerbahçe'ye devre arasında Milan'dan gelen Rade Krunic, Fred'in yokluğunda formayı kaptı. Adana Demir maçına ilk 11'de başlayan Boşnak oyuncu, %87.3 pas isabetiyle oynadı.

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Futbolcu 6 ikili mücadele, 2 hava topu ve 5 sahipsiz top kazandı. Performansıyla büyük alkış aldı.

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

30 yaşındaki yıldız isim Fenerbahçe'ye transferinin ardından önceki maçlarda gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

Fakat oyuncu son olarak Yukatel Adana Demirspor karşısında oynadığı futbolla taraftarların ve teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girdi.

İsmail Kartal'ın derdine derman oldu! Fenerbahçe'de alkışlar Rade Krunic'e

RADE KRUNIC KİMDİR?

30 yaşındaki Rade Krunic futbola ülkesinin Foca takımında başladı. Boşnak oyuncu ardından sırasıyla; Srem, Hellas Verona, Cacak, Empoli ve Milan formalarını terletti.

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