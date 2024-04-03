"Sözünüzü tutun şampiyon olun"

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından olağanüstü genel kurul kararı alan Fenerbahçe, dün 20 binden fazla üyesinin katılımıyla Ülker Stadı'nda kongreyi gerçekleştirdi. Genel kurulda 'lige devam' kararı çıktı.

Başkan Ali Koç, bu kararın alınmasının ardından futbolculara "kupayı getirin" diye seslendi ve şunları söyledi:

"Pazar akşamı Samandıra'ya gittik ve futbolcularımız, İsmail Kartal hocamız, teknik kadro, hepsiyle bir odaya girdik. Kaptanlar söz aldı.

Onlar doğal olarak, Trabzon'dan olağanüstü bir kenetlenme ile gelmiş ve, 'Sonuna kadar emeğimizle, terimizle, kanımızla, mücadele etmek istiyoruz. Şampiyon olacağız' dediler. Biz de 'ligden çekilme' opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz.

Edin Dzeko'ya, Dusan Tadic'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor. Çıkın ne yapacaksanız yapın ve o şampiyonluğu bize getirin." Genel kurul üyeleri de bu kararı ayakta alkışladı.

FUTBOLCULAR KONGREDE

Fenerbahçeli futbolcular Osayi- Samuel, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve teknik direktör İsmail Kartal, olağanüstü genel kurul öncesinde Başkan Ali Koç'la bir araya geldi. Futbolcular ve İsmail Kartal, statta da yer aldı ve kongre bitene kadar yönetime destek verdi.

KOÇ'A ÖZEL PANKART

Fenerbahçeli kongre üyeleri dünkü olağanüstü genel kurula büyük katılım sağladı. 20 binin üzerinde üye stada geldi ve kulübe olan desteklerini gösterdiler.

Ayrıca tribünlerde Ali Koç için özel pankart açıldı. "Yolu sen çizdin, birlikte yürüyeceğiz sonsuza kadar" yazısı ve Ali Koç'un fotoğrafının yer aldığı pankart başkan konuşurken ara ara açıldı.

EMNİYET HAT SAFHADA

Fenerbahçeli kongre üyeleri; saat 14.00'ten itibaren Ülker Stadı'na geldi. Stat girişinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Her üyenin stat girişinde üstleri ve çantaları tek tek arandı.

EMEĞİMİZ GASP EDİLDİ

Ali Koç, "Camia olarak uzun yıllardır hukuki, ekonomik, sosyal birçok alanda ağır bir mücadeleyi sürdürmek zorunda bırakıldık. Bu şekilde bulunmamızın sebebi de pervasızca ve namertçe emeğimizin ve hakkımızın gasp edilmesinin karşı sürdüreceğimiz mücadele" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN ARKA BAHÇESİ

Başkan Ali Koç, Pendikspor ve Eyüpspor'un Başkanı Murat Özkaya için sert ifadeler kullandı ve "Pendikspor'un gizli finansörünü merak edenler, o kişi, bir başka sahibi olduğu alt küme takımının bir yıl önce play-off'ta maç kaybettiği gün, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında vagon olan kişi olabilir mi?

Bu kişi Galatasaray'ın gizli finansörü olabilir mi? Pendikspor, Galatasaray'ın arka bahçesi olabilir mi?" dedi.

ÜYELERE ÖZEL TİŞÖRT

Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul öncesinde üyelerine özel tişört ve atkı hazırladı.

"Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve atkılar; Bostancı, Göztepe, Pendik ve Tuzla Marina'daki Fenerium mağazalarında satışa çıkarıldı.