Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!
Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak olan tarihi genel kurula çevrilirken Samandıra'da Fenerbahçeli futbolculardan takımın geleceği hakkında flaş ortak karar geldi. İşte detaylar...
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KARTAL DA 'DEVAM'DAN YANA
Önümüzdeki günlerde takım kaptanlarının Başkan Ali Koç'la görüşerek alınan ortak kararı ileteceği de belirlendi.
Bu gelişme sonrasında Başkan Koç'un ya da genel kurul üyelerinin görüşlerinde bir değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.
Teknik direktör İsmail Kartal da geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "8'de 8 yapacağız ve şampiyon olacağız" ifadesini kullanarak lige devam etmek istediğine yönelik bir mesaj yollamıştı.
Takım içinde birçok futbolcunun ligden çekilme kararı alınması durumunda takımdan ayrılmayı düşündüğü de iddia ediliyor.
Hatta Fred'in menajerinin, yaşanan rahatsızlığı dile getirmek için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği de belirtilmişti.
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