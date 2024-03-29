Haberler Fenerbahçe Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak olan tarihi genel kurula çevrilirken Samandıra'da Fenerbahçeli futbolculardan takımın geleceği hakkında flaş ortak karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak olan tarihi genel kurula çevrilmiş durumda. Başkan Ali Koç'un gündeme getirdiği 'ligden çekilme' konusunun oylanacağı genel kurul öncesinde Samandıra'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Gelinen son durumu ilgili kendi arasında durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertli futbolcuların ligden çekilme konusuna çok soğuk baktığı ortaya çıktı.

Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Takvim'de yer alan habre göre futbolcuların ortak görüşü, "Ligden çekilmeyelim. Şampiyonluk mücadelesine devam edelim" şeklinde oldu.

Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

KARTAL DA 'DEVAM'DAN YANA

Önümüzdeki günlerde takım kaptanlarının Başkan Ali Koç'la görüşerek alınan ortak kararı ileteceği de belirlendi.

Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Bu gelişme sonrasında Başkan Koç'un ya da genel kurul üyelerinin görüşlerinde bir değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Teknik direktör İsmail Kartal da geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "8'de 8 yapacağız ve şampiyon olacağız" ifadesini kullanarak lige devam etmek istediğine yönelik bir mesaj yollamıştı.

Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Takım içinde birçok futbolcunun ligden çekilme kararı alınması durumunda takımdan ayrılmayı düşündüğü de iddia ediliyor.

Tamam mı, devam mı? Fenerbahçe'de futbolculardan flaş karar!

Hatta Fred'in menajerinin, yaşanan rahatsızlığı dile getirmek için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği de belirtilmişti.

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