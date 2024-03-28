Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...

Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de yıldız savunmacı Rodrigo Becao hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son iki maçta ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı stoper, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 09:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta formasından uzak kaldı.

Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...

Uzun süren sakatlığını anlatan ve Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte sahalara dönen başarılı savunmacı, bu karşılaşmada yaşadığı ağrılar nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyememişti.

Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...

Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında görev alamayan Becao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...

TAMAMEN İYİLEŞTİ!
Milli arada ağrıları tamamen geçen Brezilyalı stoper, yeniden takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...

İSMAİL KARTAL'DAN FORMA İSTEDİ!
3 Nisan'daki Adana Demirspor maçında sahada olmak isteyen Becao, teknik direktör İsmail Kartal'dan forma istedi.

Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...

Formasına kavuşması beklenen yıldız savunmacının, Djiku ile birlikte stoper tandemini oluşturması öngörülüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde Ferdi piyangosu! Talipleri artıyor
Mert Hakan imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Mart rakamları
A101'DE BAYRAM İNDİRİMİ | 28 Mart A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu
AFAD, Kandilli son depremler listesi (28 Mart 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde Ferdi piyangosu! Talipleri artıyor Transferde Ferdi piyangosu! Talipleri artıyor 09:03
Mert Hakan imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi Mert Hakan imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi 08:55
İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi! İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi! 08:53
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi 08:49
Bugün kimin maçı var? 28 Mart Perşembe Bugün kimin maçı var? 28 Mart Perşembe 07:56
Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... 23:07
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 23:07
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu 23:07
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! 23:07
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 23:07
Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu 23:07