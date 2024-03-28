Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de yıldız savunmacı Rodrigo Becao hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son iki maçta ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı stoper, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...
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Uzun süren sakatlığını anlatan ve Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte sahalara dönen başarılı savunmacı, bu karşılaşmada yaşadığı ağrılar nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyememişti.
Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında görev alamayan Becao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
TAMAMEN İYİLEŞTİ!
Milli arada ağrıları tamamen geçen Brezilyalı stoper, yeniden takımla çalışmalara başladı.
İSMAİL KARTAL'DAN FORMA İSTEDİ!
3 Nisan'daki Adana Demirspor maçında sahada olmak isteyen Becao, teknik direktör İsmail Kartal'dan forma istedi.
Formasına kavuşması beklenen yıldız savunmacının, Djiku ile birlikte stoper tandemini oluşturması öngörülüyor.
Rodrigo Becao bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.
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