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Ligi dizayn ediyorlar
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, sızdırılan MHK iç değerlendirme toplantısıyla ilgili konuştu. Gebetaş, Galatasaray'a ve TFF'ye gönderme yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Hakemlerin değerlendirme toplantısı olarak anladığımız bu içerik, sezonlardır son bulmayan, yıllardır anlatmaya çalıştığımız adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğindedir. Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp, bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı yenmektedir. Haykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam etmektedir."
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