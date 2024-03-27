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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan genel kurul çağrısı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında salt çoğunluğun sağlanması için üyelere çağrıda bulundu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 13:30
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan genel kurul çağrısı

Kulübün X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı videoda açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Camia olarak uzun zamandır, her mecrada anlatmaya çalıştıklarımızın anlaşılmadığı, dile getirdiklerimizin yeterince karşılık bulmadığı, adaletsizliklerin katlanarak arttığı süreçlerden geçiyoruz. Buna da her geçen gün, her hafta, her sezon hep beraber tanık oluyoruz. Fenerbahçe'mize reva görülen bu sistematik kötülüğe rağmen sahip olduğu benliğin güçlü bir yansıması olarak her fırsatta ülke değerlerimize olan saygımızı, milli değerlerimize olan bağlılığımızı, vatanımıza duyduğumuz aidiyeti vurguladık, bu bilinçten hiçbir zaman şaşmadık." ifadelerini kullandı.

Tüm haksızlıklara karşı dik durmaya ve Fenerbahçe olarak Türkiye'yi temsil eden sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini söyleyen Koç, "Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkların, durmaksızın, katlanarak devam etmesi, milyonlarca taraftarı olan kulübümüzün, camiasına dönerek yaşananları kendi içinde sorgulaması zorunluluğu artık zaruret haline gelmiştir. İşte burada milyonları temsil eden kongre üyelerimize çok önemli bir görev düşmektedir." şeklinde konuştu.

"BU GÜNÜN BİR İKİNCİSİ OLMAMALI, OLMAYACAKTIR"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun kulüp için tarihi bir kimlik taşıdığına dikkati çekerek, "Tüzüğümüzün 24. maddesi 2. bendi gereğince, ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmaz ise toplantımız her zaman olduğu gibi bir hafta sonraya ertelenmek zorunda kalacaktır ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiçbir şüphem yok." dedi.

Fenerbahçe'nin bir asrı aşkın onurlu bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Ali Koç, sözlerini şu ifadelerle bitirdi:

"Siz değerli kongre üyelerimizden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle olağanüstü genel kurulumuzun ilk tarihi olan 2 Nisan gününde salt çoğunluğu sağlamanızı ve kulübümüze destek olmanızı önemle rica ederim. 'Fenerbahçe sokakta oynasın, biz kaldırımda destekleriz' diyenlerin omuz omuza duruşunu, Fenerbahçe için bu kritik dönemde bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyacağımıza, haykıracağımıza inancım tamdır."

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