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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Fenerbahçe gelecek sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlarken flaş isimleri gündemine alıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o yıldızın listenin başında yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Adana ekibini mağlup ederek yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Diğer yandan Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Avrupa'nın birçok kulübü İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isterken son olarak Bayer Leverkusenli kurmaylar milli futbolcuyu Macaristan-Türkiye maçında takip etmişlerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Fenerbahçe yönetimi de İsmail için istenilen fiyat gelirse satışına sıcak bakıyor. Bu arada sarı- lacivertli kurmaylar İsmail Yüksek'in alternatifini de belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın ilk aday olarak belirlendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Yıldız oyuncunun piyasa değeri de 13 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Fenerbahçe'nin ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini tercih edeceği de gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Salih Özcan ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Milli yıldız, bu sezon 26 maçta Dortmund forması giydi. Gol ve asiste imza atmadı. Oyuncu, 26 maçın 16'sında ilk 11'de görev yaptı.

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