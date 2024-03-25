FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste başındaki isim değişti!

Avrupa'nın birçok kulübü İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isterken son olarak Bayer Leverkusenli kurmaylar milli futbolcuyu Macaristan-Türkiye maçında takip etmişlerdi.

Fenerbahçe yönetimi de İsmail için istenilen fiyat gelirse satışına sıcak bakıyor. Bu arada sarı- lacivertli kurmaylar İsmail Yüksek'in alternatifini de belirledi.