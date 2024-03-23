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Kadınlarda dev derbi
Kadınlar Futbol Süper Ligi, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbiye sahne olacak. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.00'te karşılaşacak. Galatasaray Petrol Ofisi 59 puanla ligde lider, Fenerbahçe Petrol Ofisi 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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