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Attila Szalai'den Fenerbahçe sözleri!

Macaristan A Milli Futbol Takımı’nın stoperi Attila Szalai, Süper Lig’de şampiyonluk favorisi olarak eski takımı Fenerbahçe’yi gördüğünü söyledi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 08:53
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Attila Szalai'den Fenerbahçe sözleri!

Macaristan, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Macarların 26 yaşındaki savunmacısı Attila Szalai, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Szalai, röportajını Türkçe verdi.

"BENCE İYİ BİR MAÇ OYNADIK"

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Attila Szalai, "Bence iyi bir maç oynadık, güçlü bir takıma karşı. Savunmada ve hücumda iyi çalıştık ve kazandık. Şimdi çok mutluyuz. Biraz yorgunuz. Oyunumuzda son 10 dakikada biraz problem de var. Her şey iyi ve güzel gidiyor. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN HER MAÇINI İZLİYORUM"

Szalai, Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini de aktararak, "Türkiye'de çok iyi oyuncular, çok iyi bir takım var. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün var. Arda Güler ve İrfan Can Kahveci de var, benim arkadaşlarım. Eski dostlarımla bugün konuştum, mutluyum. Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum. Başarılar bekliyorum inşallah. Güzel günler bekliyorum" cümlelerine yer verdi.

Başarılı futbolcu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı ise çok mutsuz olduğunu sözlerine ekledi.

"ÖZLEDİM OZAN'I, KARDEŞİM İYİ OYNADI"

Bonservisi Hoffenheim'de bulunan ancak Freiburg'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, "Almanya'da mutluyum. Çok maç oynamadım ama sıkı çalışıyorum. Daha güzel günler gelecek. Takım arkadaşım Ozan Kabak ile konuştum biraz. Özledim Ozan'ı, kardeşim iyi oynadı" dedi.

Szalai, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisinin ise Fenerbahçe olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Türk Milli Takımı'yla ilgili görüşlerini de bildiren Attila Szalai, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Yeni bir teknik ekip var. İyi çalışıyorlar. İyi bir atmosfer de var. Her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Szalai, EURO 2024'te Almanya, İsviçre ve İskoçya ile yer aldıkları grup hakkında, "Zor bir grubumuz var. İnşallah gruptan çıkarız, zor bir grubumuz var. İyi bir ekibimiz var. Genç bir takımımız var. Her geçen gün çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

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