Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...
Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe, ligde zirve takibini sürdürdü. Avrupa'da da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlileri, Nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor. İşte tüm ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Kanarya bu süreçte ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'la karşılaşacak. Ayrıca Konferans Ligi'nde Olimpiakos'la 2 maç oynayacak.
SÜPER KUPA BELİRSİZLİĞİ
Sarı-lacivertliler, Süper Kupa tarihinde bir değişiklik yaşanmazsa, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.
İşte F.Bahçe'yi bekleyen zorlu fikstür...
28 Nisan: Beşiktaş
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