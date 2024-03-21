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Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe, ligde zirve takibini sürdürdü. Avrupa'da da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlileri, Nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor. İşte tüm ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 09:21
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Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında sahne alan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

Liglerde milli araya girilirken, ara sonrası sarı-lacivertlileri zorlu bir fikstür bekliyor.

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

İki kulvarda yoluna doludizgin devam eden F.Bahçe, nisan ayında 25 günde 7 maça çıkacak.

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

Kanarya bu süreçte ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'la karşılaşacak. Ayrıca Konferans Ligi'nde Olimpiakos'la 2 maç oynayacak.

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

SÜPER KUPA BELİRSİZLİĞİ

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa tarihinde bir değişiklik yaşanmazsa, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

İşte F.Bahçe'yi bekleyen zorlu fikstür...

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

3 Nisan: Adana Demirspor

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

7 Nisan: Galatasaray

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

11 Nisan: Olimpiakos (D)

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

14 Nisan: Fatih Karagümrük (D)

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

18 Nisan: Olimpiakos

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...

21 Nisan: Sivasspor (D)

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