FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao Trabzonspor deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Becao'nun durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Söz konusu müsabakada yeniden sakatlanan Becao, Avrupa'da Union Saint-Gilloise maçları ile ligde Pendikspor mücadelesini kaçırmıştı.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Becao'nun, Trabzonspor maçında 21 kişilik kadroda yer bulması bekleniyor.
Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Leonardo Bonucci de İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.
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