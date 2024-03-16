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FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao Trabzonspor deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Becao'nun durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 13:57
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao Trabzonspor deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta sakatlanan Becao'nun sağlık durumuyla ilgili, Trabzonspor karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao Trabzonspor deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Trabzonspor deplasmanında takıma dönecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao Trabzonspor deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında takımından uzun süre ayrı kalan tecrübeli savunmacı, Hatayspor karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuşmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao Trabzonspor deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı

Söz konusu müsabakada yeniden sakatlanan Becao, Avrupa'da Union Saint-Gilloise maçları ile ligde Pendikspor mücadelesini kaçırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao Trabzonspor deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Becao'nun, Trabzonspor maçında 21 kişilik kadroda yer bulması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao Trabzonspor deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Leonardo Bonucci de İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

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