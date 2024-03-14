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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Herkes ciddiyetin farkında

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG maçı öncesinde iddiasını koydu: "İlk maçta taktik plana bağlı kalarak çok iyi mücadele ettik. Buraya avantajlı geldik. Ancak 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Futbolda her şey olabilir. Aynı ciddiyetle en iyisini verip turu geçmek istiyoruz. Kısmen rotasyon olabilir. Avrupa maçlarından sonra lig maçları biraz zor oluyor. Ülke puanını yükseltmek için gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Oyuncularımla konuştum, rehavet olmayacak. Hepsi maçın ciddiyetinin farkında. En büyük motivasyonumuz, taraftarımız."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Herkes ciddiyetin farkında

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG maçı öncesinde iddiasını koydu: "İlk maçta taktik plana bağlı kalarak çok iyi mücadele ettik. Buraya avantajlı geldik. Ancak 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Futbolda her şey olabilir. Aynı ciddiyetle en iyisini verip turu geçmek istiyoruz. Kısmen rotasyon olabilir. Avrupa maçlarından sonra lig maçları biraz zor oluyor. Ülke puanını yükseltmek için gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Oyuncularımla konuştum, rehavet olmayacak. Hepsi maçın ciddiyetinin farkında. En büyük motivasyonumuz, taraftarımız."

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